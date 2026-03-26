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Después de que el Partido del Trabajo frenó la revocación de mandato en 2027 en el marco del Plan B de la reforma electoral, la presidenta pidió no echar a la borda el trabajo que ha hecho Morena con los partidos aliados, también el Partido Verde.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que pese a esta acción, el Partido del Trabajo abona a la democracia.

Indicó que depende de los partidos la alianza rumbo a las elecciones intermedias del próximo año.

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“Hemos avanzado en muchísimas cosas juntos, que tampoco hay que tirarlo esto por la borda”, dijo al destacar la reforma al Poder judicial, la reforma al sector energético, la reforma para los pueblos originarios y que la Guardia Nacional se incorporara la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras.

“En este caso no quisieron votar. Yo creo que más allá de la alianza o no la alianza, pues eso va a ser sancionado por la gente, la gente va a decidir”, agregó.

“¿Considera usted al Partido del Trabajo un partido demócrata que abona la democracia del país?”, se le preguntó.

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“Todos los partidos abonan a la democracia, todos. Ahora, se va a decidir por el INE, creo que son cuatro partidos políticos quienes quieren obtener su pre registro.

“Siempre he dicho que la diversidad política en México es muy buena y además tenemos un país democrático, entonces qué bueno que exista la diversidad democrática (...)”, agregó.

Al expresar que “hay de partidos a partidos”, la presidenta criticó al PRI y al PAN para convertirse en “el PRIAN”.

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