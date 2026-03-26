Ante el derrame de combustible en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que un Grupo Interdisciplinario investiga, aunque se están identificando otras manchas.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se trabaja en la limpieza de todas las playas porque “parecía que Pemex no estaba haciendo nada, la Secretaría de Marina no estaba haciendo nada, que nadie estaba haciendo nada ni el gobierno de Veracruz”.

“Las playas hoy están en muy buenas condiciones”, garantizó al mencionar que la Secretaría de Marina trabaja con instituciones internacionales para identificar el barco y el derrame.

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“Ya hay una hipótesis, pero tienen que confirmarla”, dijo. Señaló que también se le están dando apoyo a los pescadores.

Insistió en que “desde el primer momento” las dependencias trabajaron ante el derrame de combustible.

Reconoce a Greenpeace por aceptar “imagen falsa” de derrame de combustible

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a Greenpeace por desmarcarse de una imagen que retomó.

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Sheinbaum Pardo explicó que Greenpeace subió a sus redes sociales una imagen “como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible”.

“Sube una mancha, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos y casualmente parecía como si todo salía de la refinería de Dos Bocas. Entonces, esa imagen es falsa, no tiene sustento científico”, dijo la Presidenta.

Comentó que la organización ambiental “a veces, no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice”.

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En el Salón Tesorería, la Mandataria federal leyó el comunicado en el que Greenpeace se desmarca de la imagen: “Desde nuestras redes sociales compartimos una infografía elaborada por el medio de comunicación El Independiente, dándole el crédito correspondiente y señalando que era una imagen ilustrativa. Nunca se afirmó que fuera un mapa satelital ni de nuestra autoría.

“Diversos medios la retomaron asegurando que la imagen era nuestra, lo cual es erróneo. Sin embargo, asumimos la responsabilidad de haber compartido la imagen y lamentamos si este generó confusión por proveer información poco precisa”.

“¡Qué bueno que lo están reconociendo!”, expresó.

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