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La organización ambientalista Greenpeace México advirtió que el , que se sigue extendiendo, ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada.

En sus redes sociales, la asociación señaló que aunque las autoridades han afirmado que las playas están limpias y Petróleos Mexicanos (Pemex) informó un avance de 85% de la limpieza, la información de la Red Corredor Arrecifal y las comunidades “evidencia otra realidad”.

Según Greenpeace México, la mayoría de las playas no ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote en casi todos los sitios; además, alertó que las acciones se han limitado a las playas, sin haber estimado el impacto en arrecifes.

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“Eso no es todo, la Red Corredor Arrecifal informa que en los últimos días ha vuelto a arribar petróleo a las playas, lo que agrava la contaminación y requiere nuevas acciones de limpieza en los sitios que ya habían sido atendidos”, agregó.

La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro
La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

En ese sentido, condenó que la limpieza se ha centrado solo en destinos turísticos, negándole atención a aquellas áreas que se encuentran alejadas de poblados.

Por ello, la organización ambientalista reprobó que el Golfo de México opere como “zona de sacrificio” ante los riesgos e impactos que implica la industria petrolera, así como la falta de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación.

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“Desde Greenpeace México, nos unimos a la exigencia por acción efectiva e inmediata a esta contingencia socioambiental por parte de las autoridades responsables”, indicó.

Por lo anterior, exigió la aplicación inmediata de planes de contingencia, declarar emergencia ambiental y restaurar ecosistemas en coordinación con instancias correspondientes, con especial énfasis a playas alejadas de poblados y zonas de anidación de tortugas.

La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro
La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

Finalmente, hizo un llamado a proveer a las brigadas de limpieza con equipo adecuado para garantizar su protección durante el retiro de petróleo y activar protocolos de manejo de residuos peligrosos.

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El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia matutina que hay un posible delito penal por este caso, razón por la que se le pidió a la Fiscalía General de la República () intervenir en las investigaciones de este derrame de petróleo.

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