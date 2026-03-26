Luego de que el Senado de la República aprobara el llamado Plan B de reforma electoral sin incluir su propuesta sobre la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que, aunque se avalaron medidas clave para reducir privilegios en el servicio público, la decisión de excluir ese mecanismo no beneficia al país.

“Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra… pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores)”, expresó.

Señaló que el Senado respaldó los cambios prioritarios de su iniciativa, enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos dentro de instituciones electorales y órganos públicos, pero dejó fuera la modificación relacionada con la consulta de revocación.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 26 de marzo de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sheinbaum explicó que la propuesta no buscaba obligar a realizar una revocación de mandato en 2027, sino ampliar la posibilidad de que este ejercicio democrático pudiera efectuarse en un momento distinto al cuarto año de gobierno.

Detalló que la intención era permitir que la consulta pudiera realizarse también en el tercer año del sexenio, coincidiendo con procesos electorales, siempre y cuando fuera solicitada mediante firmas ciudadanas.

“No es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero… y no es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas”, aclaró.

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Sheinbaum considera que existió temor político en votación del Plan B

Desde su perspectiva, el rechazo legislativo respondió a temores políticos de los partidos, quienes consideraron que la presencia de la presidenta en la boleta podría influir en los resultados electorales, pero descartó que esto pudiera influir.

“Probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta… fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían… aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional”, sostuvo.

Añadió que, a su juicio, durante el debate legislativo no se presentaron argumentos sólidos para impedir que el mecanismo pudiera aplicarse en 2027 o en futuros gobiernos.

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:GABRIEL PANO

“De todos los argumentos que se dieron ayer no había uno solo… que tuviera argumentos suficientes para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033”, afirmó.

"Se aprobó lo principal", dice Sheinbaum sobre el Plan B

Pese a ello, destacó que el Congreso sí aprobó los aspectos centrales del Plan B relacionados con la reducción de privilegios y austeridad en el uso de recursos públicos.

“Ahora, se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado… Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años”, señaló.

Entre los cambios avalados mencionó la reducción de prestaciones y seguros médicos para consejeros electorales, límites salariales conforme a la Constitución, recortes presupuestales en órganos legislativos y ajustes en la integración de ayuntamientos para evitar el crecimiento burocrático.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 26 de marzo de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La presidenta adelantó que su gobierno continuará impulsando reformas para abaratar el sistema electoral y ampliar mecanismos de participación ciudadana, aunque reconoció que las principales modificaciones constitucionales de su administración ya fueron concretadas.

“Vamos a seguir insistiendo… nosotros quisiéramos que las elecciones no fueran tan caras en el país y que la gente decidiera más”, concluyó.

Minutos más tarde en la conferencia se le preguntó a la Presidenta: "¿Por qué es malo para el país que no se haya aprobado la revocación de mandato?"

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“La revocación de mandato existe, lo que no se aprobó es que pueda ser la revocación de mandato a petición de las firmas en las elecciones intermedias. ¿Por qué negar esta posibilidad? ¿Qué problema tiene? Ninguno".

“Entonces, por eso pienso que no es bueno que no se abra la posibilidad de que sea en el tercero o en el cuarto año. Tampoco es gravísimo, pero pienso que hubiera sido muy bueno que se abriera la posibilidad de hacerlo en el tercero o en el cuarto año”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

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