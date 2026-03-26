El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró que la oposición y el PT hayan logrado frenar el intento de los “narcopolíticos de Morena” de modificar la fecha de la revocación de mandato y el artículo 35 constitucional.

En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que la modificación pretendía adelantar la revocación de mandato para 2027, coincidiendo con las elecciones, lo que, habría permitido a Morena operar con todo el aparato del Estado para influir en el proceso electoral.

“¡Sí se pudo! ¡Paramos a los narcopolíticos de Morena! Logramos dejar fuera el perverso cambio al artículo 35. La revocación de mandato será en 2028. No la pudieron meter en plena elección para meterle mano al proceso desde el poder”, festejó.

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Moreno destacó que los legisladores del PRI en el Senado votaron en contra de las iniciativas conocidas como Plan A y Plan B, “maniobras para ensuciar la elección”.

“El Plan A se cayó. El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave. Esa maniobra que buscaba ensuciar la elección se frenó. Hoy ganó la democracia. Ganó el voto libre. Ganó México”, subrayó.

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