A un año y medio en la Presidencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que los retos que ha enfrentado han sido externos.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “el elefante reumático” que señaló el expresidente Andrés Manuel López Obrador al entrar al gobierno “ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno”.

Destacó que su administración continúa con un proyecto de transformación: “Y hay muchas cosas que no se pueden hacer en seis años y hay que seguir avanzando”.

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“El elefante reumático pues ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno que estamos buscando ir resolviendo poco a poco”, declaró al mencionar que se trabaja para reducir tiempos.

“Vamos avanzando muy bien. Yo diría, más bien, que los retos que hemos enfrentado son más bien externos; en nuestro caso, pues el cambio mundial que provocó la llegada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, con los aranceles y una nueva visión del comercio mundial. Ese es un reto que hemos tenido que enfrentar”, expresó la titular del Ejecutivo federal al señalar otros “retos” como el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Al destacar el Plan México, Sheinbaum indicó que la fortaleza de la economía mexicana ha ayudado mucho a su administración.

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