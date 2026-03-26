Este jueves 26 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia “Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional para hablar sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Sigue aquí la transmisión y las últimas noticias minuto a minuto sobre la conferencia.

Nación 09:19 AM Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Nación 09:14 AM Inicia la sección “Mujeres en la Historia” dedicada al natalicio de Margarita Maza, quien fue recientemente reconocida por el gobierno federal como la primera embajadora histórica de México.

Nación 09:11 AM Sheinbaum anuncia que el lunes recibirá en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para abordar detalles de organización del Mundial 2026.

Nación 09:09 AM La presidenta Sheinbaum reporta que las playas están “muy limpias” y en “muy buenas condiciones” tras el derrame petrolero en el Golfo de México; señala que hay una “hipótesis” sobre el origen del incidente. “Desde el primer momento Pemex, Secretaría de Marina, Semarnat, están trabajando de manera muy intensa. Hoy están muy limpias las playas”, reitera.



Nación 09:06 AM “Greenpeace a veces no necesariamente tiene datos científicos para sustentar lo que dice”, menciona la presidenta Claudia Sheinbaum sobre información que dio la organización sobre el derrame petrolero en el Golfo de México.

Nación 09:03 AM “Eso va a ser sancionado por la gente”, opina la presidenta Sheinbaum sobre la votación del PT al Plan B en el Senado de la República. Señala que depende de Morena y de los propios partidos la alianza rumbo a 2027, pero pide “no tirar por la borda” las votaciones de 16 reformas constitucionales que han avalado juntos.

Nación 09:00 AM Marcelo Ebrard informa que se trabaja en una reforma para reducir la dificultad para obtener patentes; “las patentes mexicanas tienden a tardar muchísimo a comparación con otros países”, argumenta. El secretario de Economía anuncia que pronto saldrá la convocatoria para examinadores, acción que llamó un “cambio histórico” en propiedad industrial.

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Nación 08:56 AM “Es malo para el país que no se haya aprobado”, dice la presidenta Sheinbaum sobre el Plan B avalado sin revocación de mandato en las elecciones de 2027.

Nación 08:51 AM “Es la parte que a nosotros nos importaba más”, dice la presidenta Sheinbaum sobre la aprobación de “eliminar los privilegios” en el Plan B en el Senado.

Nación 08:49 AM “No se puede usar el recurso público para privilegios, no puede ser que el impuesto de la gente vaya a pagarle a una persona un millón de pesos de jubilación mensuales”, dice la presidenta sobre la aprobación de la reforma contra las “pensiones doradas”.

Nación 08:46 AM “Siempre hemos sido de territorio. Además, es lo que más me gusta de la Presidencia: viajar y estar con la gente. A veces se siente uno demasiado agobiado con las problemáticas”, expresa Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre su “presidencia itinerante”.

Nación 08:38 AM Sheinbaum reconoce que hubo bastante incremento en el precio del jitomate, limón y pollo. Sobre el caso del jitomate, afirma que la principal causa es una helada que ocurrió en Florida, Estados Unidos, lo que aumentó la demanda. Anuncia que busca la forma de que estos productos ingresen, temporalmente, al Pacic.

Nación 08:34 AM La mandataria federal afirma que los retos de su gobierno son externos, como la llegada del presidente Donald Trump con medidas arancelarias y una nueva visión del comercio mundial.

Nación 08:33 AM La presidenta Sheinbaum dice que cuando Andrés Manuel López Obrador entró al gobierno hubo un cambio del “viejo modelo neoliberal” a “un proyecto de transformación”. Sin embargo, reconoce que hay muchas cosas que no se pueden hacer en seis años y hay que seguir avanzando. “El elefante reumático ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas que estamos resolviendo”, asegura.



Nación 08:28 AM El secretario de Economía dice que con este programa se protegerán 200 mil empleos entre autopartes, proveedores, talleres, agencias y distribuidores. “El otro objetivo primordial: seguridad y reducción de contaminantes en todas las carreteras. Es un asunto mayor”, resalta.



Nación 08:20 AM “Tiene que revisarse más”, responde la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las extensas jornadas laborales de conductores de vehículos pesados, debido al nivel de accidentes que hay en carreteras.

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Nación 08:18 AM Sheinbaum Pardo explica que con este programa de sustitución de autotransportes, la compra de un vehículo pesado podrá deducirse desde el primer año.

Nación 08:10 AM “Un programa como este no tiene precedente en lo que va del siglo”, dice Marcelo Ebrard sobre el proyecto para sustitución de autotransporte de carga.

Nación 08:08 AM Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), afirma que con este paquete de medidas se disminuirán contaminantes y se contribuirá a tener una movilidad más accesible. “Hoy se envía una señal muy clara: México apuesta por su industria, por los empleos, por la inversión que se atrae y se mantiene en el país”, destaca.



Nación 08:03 AM El secretario de Economía anuncia un monto inicial para este programa de 2 mil millones de pesos del Plan México en deducciones de impuestos y 250 millones de inversión directa para facilitar la adquisición de vehículos.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 26 de marzo de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Nación 08:01 AM Marcelo Ebrard informa que la Secretaría de Economía (SE) elaborará y emitirá una NOM para establecer los dispositivos mínimos de seguridad que deben tener los vehículos pesados nuevos. Reporta que hay 30 mil accidentes anuales en las que participan vehículos pesados.

Nación 07:54 AM Marcelo Ebrard explica cuatro ejes orientados a impulsar la producción nacional en la industria de vehículos pesados: incentivos fiscales del Plan México, la reactivación del Esquema de garantías, nueva NOM sobre dispositivos de seguridad y actualización de precios estimados para la importación.

Nación 07:53 AM El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presenta el programa de atención inmediata para la protección a la industria de vehículos pesados.

Nación 07:48 AM La presidenta Sheinbaum realiza un enlace con Zoé Robledo, director del IMSS, Rommel Pacheco, titular de la Conade y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Robledo presenta las características del “Futbol Sin Correr”, una alternativa de deporte para personas adultas mayores, en donde se evita el contacto físico brusco para prevenir lesiones.



Nación 07:45 AM La presidenta realiza un enlace con Abraham Carro, director general del Imjuve, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez y Gabriela Cuevas, para dar el banderazo a la Jornada Nacional de Cascaritas y Dominadas en el marco del Mundial Social. Cuevas reporta que 700 mil jóvenes ya se inscribieron a participar en 95 mil equipos, en las 32 entidades federativas.

Nación 07:41 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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