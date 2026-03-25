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Esta tarde se llevó a cabo la votación para aprobar o denegar el llamado Plan B emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia electoral.
En la votación participaron las y los diputados de las diferentes bancadas: PRI, PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Morena.
Previo a la votación, resaltaron algunas frases de los múltiples grupos parlamentarios:
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- La democracia no se agota en las elecciones, la legitimidad no se decreta, se construye todos los días con hechos y acciones de gobierno. (Óscar Cantón Zetina-Morena)
- La transformación de la vida pública de México no ha concluido. Tengamos claro que este viaje que hemos emprendido tiene mucha ruta por andar. (Enrique Inzunza Cazarez-Morena)
- Si con el poder avasallante que tienen no viene una responsabilidad de servir del mismo tamaño no merecen estar aquí. La gente pide garantizar las condiciones mínimas de calidad de vida y ustedes hacen una reforma a su favor. (Agustín Dorantes Lambarri-PAN)
- Es un gobierno que ha trabajado para todos: defiende a nuestros empresarios en relación a las constantes amenazas y ataques de querer meter aranceles a muchos de nuestros productos y ahí está la presidenta defendiéndonos día tras día. Estaremos con ella hasta 2030. (Alberto Anaya-PT)
- Me alegro que el PT se haya desprendido, todavía nos queda un resabio de izquierda en este país, para consolidar la democracia fue fundamental la lucha de a izquierda, pero también de la derecha. (Claudia Edith Anaya-PRI)
- Aquí en el PRI ni nos doblan ni nos arrodillan, nosotros somos una oposición firme. Y en base a nuestra historia vamos a votar en contra. (Manuel Añorve-PRI)
- No hay nada más federalista que modificar la Constitución mexicana; cambiar la carta magna significa que tiene que haber una mayoría calificada aquí en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en los Congresos. (Luis Alfonso Silva Romo-PVEM)
- Quienes hoy se oponen tendrán que explicar por qué defienden estructuras costosas, por qué se resisten a que el dinero público se utilice mejor. (Waldo Fernández Gonzáles-PVEM)
- Les puedo seguir mostrando la lista de narcopolíticos que están vinculados al crimen organizado y sí están las pruebas, por eso se los está llevando la chingada en México y a su partido. Tienen miedo a perder las elecciones. (Mayuli Latifa Martínez-PAN)
- El insulto es la razón de aquel y aquella que la razón no tiene. (Laura Itzel, presidenta del Senado)
- No le tengan miedo a la democracia. En democracia a veces se pierde y a veces se gana y ustedes ya han tenido en varios momentos la posibilidad de ejercer el poder en México. Tuvieron un desgaste importante, Morena está fuerte. (Raúl Morón Orozco- Morena)
- México necesita unas reformas serias, México necesita legisladores responsables, México necesita visión de estado, no propaganda y lo que hoy nos representa aquí, lamentablemente, no está a la altura de ese deber histórico. (María de Jesús Díaz Marmolejo-PAN)
- Cada mujer y cada hombre que participa en la vida pública, como nosotros, tendría que preguntarse todos los días: ¿para quién hacemos política? ¿A quién le respondemos? ¿Qué intereses defiendo? ¿Qué país estoy ayudando a construir? Porque cuando una política o un político pierde esa brújula deja de representar una causa y empieza a representarse a sí mismo. (María Guadalupe Chavira de la Rosa-Morena)
- La historia no la cambian los tibios, sino los que tienen la calidad moral para hacerlo. (María del Rocío Corona Nakamura-PVEM)
- La revocación de mandato no es un castigo, es un mecanismo de responsabilidad; no es inestabilidad, es control ciudadano del poder; no es una debilidad institucional, es fortalecimiento democrático. (Verónica del Carmen Díaz Robles-Morena)
- Señores del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, el pueblo de México los va a mandar adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador en la elección del 2027, que es el lugar en el que merecen estar porque mienten, intrigan, tergiversan y son traidores a la patria y al pueblo cuando piden intervención militar de EU a México. (Gerardo Fernández Noroña-Morena)
- La democracia no se defiende dándole más poder al poder, ni mucho menos arrodillándose ante él. (Pablo Guillermo Ángulo Briceño-PRI)
- Esta iniciativa trastoca conquistas democráticas que a este país le costó décadas el superar y el construir. Las generaciones que forjaron nuestra democracia no lo hicieron para que regresáramos a un presidencialismo que decide, que influye y que participa abiertamente en las elecciones; lo hicieron con movilizaciones y con años de lucha para poder exigir la independencia del árbitro electoral. (Luis Donaldo Colosio- Movimiento Ciudadano)
- Solo viene a pedir dinero (Guadalupe Taddei), sin el consentimiento del consejo, porque ella es parte de ustedes. Está colonizada. (Carolina Viggiano Austria- PRI)
Posterior a las intervenciones de las y los senadores se votó.
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