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El reportó que este jueves fueron detenidos nueve presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión, robo en diversas modalidades y secuestro, tras ejecutar cinco cateos en la Ciudad de México y el Estado de México.

En redes sociales, informó que durante los operativos realizados se aseguraron vehículos, tractocamiones, 300 kilos de marihuana, dosis de droga, dinero en efectivo y equipo de comunicación.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, estas acciones fueron resultado de trabajos de investigación y contaron con la participación de elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Fiscalía capitalina.

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