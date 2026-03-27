El gobierno federal absolvió a Petróleos Mexicanos (Pemex) de tener responsabilidad en el derrame de hidrocarburos que se registra en el golfo de México.

Ayer, en conferencia de prensa, el grupo interinstitucional que investiga el percance informó que los responsables de la contaminación son dos chapopoteras naturales, una cercana a Coatzacoalcos y otra más importante, ubicada en el yacimiento Cantarell, así como un buque que no ha sido identificado, pero se trabaja para esclarecer su registro.

En el encuentro con medios, encabezado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, se dijo que el derrame no es severo, pero se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República por el daño ocasionado.

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No obstante, el grupo de trabajo reconoció que se desconoce cuál de los 13 buques que estuvieron en dicha zona del golfo de México realizó los vertimientos ilegales.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expuso que son tres fuentes las que originaron esta contaminación.

“El buque hace un vertimiento ilegal... No podemos saber exactamente qué buque fue porque no tuvimos la evidencia visual cuando lo hizo, ya que Pemex detecta con las imágenes de satélite la mancha en el fondeadero donde estuvieron 13 buques. Cualquiera de esos 13 pudo haber sido. Tenemos que inspeccionar los buques, revisar sus bitácoras y encontrar cuál es el buque que lo hizo”, explicó.

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Las otras dos fuentes fueron, en primer lugar, las chapopoteras de Coatzacoalcos, que son naturales, de carácter intermitente y que sí aportan contaminante.

“La que creemos nosotros que es la que más contaminante es la de Cantarell. Son chapopoteras naturales que todo el año están emanando. Sin embargo, en este último mes se ha intensificado”, expuso Morales Ángeles.

“Tenemos que evaluar qué está pasando, si es que la emanación natural ha aumentado o tengamos una falla estructural en alguna plataforma. Solamente lo vamos a determinar eso verificando en sitio”, añadió. Aseguró que esos derrames ya están contenidos.

Más tarde, a través de un comunicado, el grupo interinstitucional informó que, de un total de 13 barcos que se encontraban en la zona de fondeo de Coatzacoalcos, mismos que ya fueron identificados, cuatro están siendo inspeccionados y el resto son localizados con apoyo internacional.

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También se reportó el retiro de 430 toneladas de contaminantes y se atendieron 223 kilómetros de playas afectadas.

Sobre el daño que el derrame ocasionó a la fauna, Bárcena detalló que se atendieron a seis ejemplares con presencia de hidrocarburos, tres tortugas y tres aves, que ya fueron liberadas en Veracruz. “Pero no hemos detectado daño ambiental severo”, afirmó.

Reportan acciones

Los funcionarios informaron que se implementaron acciones para la contención del derrame en el origen, con barreras de altamar y en puerto, con buques de la Armada y de Pemex.

También se realizó la búsqueda y localización de manchas de hidrocarburos, en particular en la zona de Cantarell, de acuerdo con el análisis de corrientes, con unidades aéreas y de superficie. En tercer lugar, se recolectaron manchas de hidrocarburo antes de su arribo a las playas cercanas, con buques y embarcaciones menores.

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Reportaron que otra fase fue la limpieza de playas, manglares y desembocaduras de ríos afectados, donde participaron Pemex, Semarnat, Protección Civil y comunidades pesqueras.

Pemex informó que las playas del golfo de México están limpias y listas para los vacacionistas en Semana Santa.

También dijo que desplegó más de 700 personas en 29 frentes de trabajo, con cinco helicópteros, tres radares satelitales y 22 vehículos para el patrullaje costero.

De acuerdo con el grupo de trabajo, la Marina desplegó siete buques y dos embarcaciones menores, dos aeronaves, un dron aéreo y un dron submarino para acciones de localización del origen del derrame y contención.

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La Semarnat aportó 40 elementos en Tabasco y Veracruz “para verificar la instalación de barreras de contención y cordones oleofílicos, así como para la operación de equipos recuperación de hidrocarburos”.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aportó 21 inspectores para verificación de 33 sitios en Tabasco y Veracruz, realizando 59 recorridos por mar, tierra y aire, y atendió 19 reportes de vida silvestre afectada.

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