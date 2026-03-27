El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, adjudicó ayer la mayor importancia del derrame en el golfo de México a las emanaciones naturales en Cantarell, dejando en segundo y tercer término a otra emanación cercana a Coatzacoalcos, así como al vertimiento de un barco pendiente de identificar.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, una emanación natural es un fenómeno geológico en el que el petróleo crudo y el gas escapan de manera natural a través de grietas y fisuras en el fondo marino, ascendiendo hacia la superficie del agua.

Sin embargo, expertos sugieren que deben esclarecer las causas, ya que surgieron más dudas a partir de la conferencia de prensa del grupo interinstitucional que investiga el derrame.

Lee también Ruptura de tubería provoca encharcamientos en Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio, Durango; banco de sangre y urgencias se ven afectados

Ramsés Pech, analista de Caraiva y Asociados, señaló que es posible que haya emanaciones de pozos petroleros que ya caducaron, pero se debe esclarecer en qué momento surgieron o se incrementaron.

El grupo interinstitucional compartió un comunicado en el que se especificó que ayer iniciaron los trabajos para observar dicha emanación.

“En caso de llegar a ser necesario, de acuerdo con las inspecciones bajo el agua que el día de hoy [jueves] se realizarán, a través de drones submarinos y de buzos [personal de trabajos submarinos], con la finalidad de descartar alguna falla estructural que amerite citadas acciones de reparación”, apuntó el grupo.

Lee también Marina pone en marcha "Operativo Salvavidas Semana Santa 2026" en playas del Istmo de Oaxaca; despliegan a 75 elementos

Para Carlos Flores, analista independiente del sector, la explicación oficial resulta poco creíble desde un punto de vista técnico.

“Lo declarado eleva la necesidad de acompañar esa conclusión, y hasta ahora no se ha presentado, de información verificable suficiente, con trazabilidad del crudo, análisis fisicoquímicos, imágenes satelitales consistentes, que sustente esa narrativa. Más aún, contrasta con declaraciones previas de autoridades locales que ya apuntaban a un origen distinto, lo que introduce inconsistencias relevantes en el mensaje oficial”, mencionó.

“A esto se suma el factor tiempo: la demora en presentar resultados en un evento de esta naturaleza... En ausencia de evidencia robusta y oportuna, la hipótesis de causas naturales puede percibirse más como un intento de diluir responsabilidades que como una conclusión técnica sólida. En este tipo de incidentes, la confianza no depende sólo de la explicación final, sino de la transparencia, la consistencia y la calidad del proceso con el que se llega a ella”, sentenció.

Lee también Congresos de Veracruz y Chiapas aprueban reforma constitucional contra pensiones; fijan límites a sueldos y jubilaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.