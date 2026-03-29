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Jerusalén. La decisión de la policía de de no permitir que se oficiara misa en el Santo Sepulcro con motivo del ha desatado la indignación de la comunidad internacional.

"Hoy Jesús llora una vez más por . Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz", dijo la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa.

Los principales lugares sagrados de Jerusalén están cerrados debido a la en curso con Irán, incluida la iglesia, ya que la ciudad ha sido blanco de frecuentes ataques con misiles iraníes. Sin embargo, la Policía israelí impidió que Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, auspiciaran una misa en el Santo Sepulcro, a pesar de que no habría público, un suceso inaudito, alegando presuntos motivos de seguridad.

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La calificó la decisión policial de “una medida manifiestamente irrazonable y groseramente desproporcionada”.

"La decisión tomada por la Policía Nacional de Israel de impedir la entrada del Patriarca Latino, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y otros tres sacerdotes a la iglesia para impartir una bendición el Domingo de Ramos, constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial", dijo el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en una declaración publicada en X.

El embajador apuntó que a pesar de que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja permanecen cerrados por motivos de seguridad (la razón esgrimida por la oficina de para impedir el paso a Pizzaballa), las restricciones son para multitudes, lo cual no era el caso.

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"Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el para una ceremonia privada", lamentó el diplomático, que generalmente apoya los puntos de vista de Israel.

"Es un ataque injustificado a la libertad religiosa": Pedro Sánchez

El presidente del gobierno español, , condenó lo que llamó "ataque injustificado a la libertad religiosa".

"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", se quejó Sánchez en una publicación en su cuenta de X.

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Agregó que "desde el gobierno de España condenamos "este ataque injustificado a la libertad religiosa" y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir".

“Constituye una ofensa contra toda comunidad que reconoce la libertad religiosa”: Giorgia Meloni

Italia protestó formalmente por el incidente ante las autoridades israelíes. La primera ministra afirmó que la actuación policial “constituye una ofensa no sólo contra los creyentes, sino contra toda comunidad que reconoce la libertad religiosa”.

“La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es un lugar sagrado del cristianismo y, como tal, debe preservarse y protegerse para la celebración de los ritos sagrados", sostuvo Meloni. "Impedir la entrada al Patriarca de Jerusalén y al Custodio de , especialmente en una solemnidad central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no sólo contra los creyentes, sino contra toda comunidad que reconoce la libertad religiosa”.

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Macron menciona que se suma a la multiplicación de las violaciones de Lugares Santos

El presidente de Francia, , dijo en X que la decisión israelí "se suma a la preocupante multiplicación de las violaciones del estatus de los Lugares Santos de Jerusalén".

Expresó su "apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa" y subrayó que "el libre ejercicio de culto en Jerusalén ha de ser garantizado para todas las religiones".

Brasil califica acciones como de "extrema gravedad"

En , el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las acciones israelíes como de "extrema gravedad" y "contrarias al status quo histórico de los sitios sagrados cristianos e islámicos de Jerusalén y al principio de libertad de culto". Recordó que el bloqueo al patriarca latino se produce después de "la imposición de restricciones" a la entrada cristianos en el santuario, así como de musulmanes durante el Ramadán en la Explanada de las Mezquitas, también en Jerusalén.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la policía israelí no tuvo "ninguna mala intención", sino sólo "preocupación" por la "seguridad" de Pizzaballa "y la de su comitiva".

UE denuncia "violación de la libertad religiosa"

La jefa de la diplomacia de la , Kaja Kallas, denunció una "violación de la libertad religiosa" después de que Israel impidiera al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro.

En el inicio de la Semana Santa para la , el Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que la policía impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa y al custodio entrar al templo.

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"La libertad de culto en Jerusalén debe estar plenamente garantizada, sin excepciones, para todas las confesiones. El carácter multirreligioso de Jerusalén debe ser protegido", añadió Kallas en una publicación en las redes sociales.

Presidente de Portugal tacha de "injustificado" bloqueo de Israel al patriarca latino en Jerusalén

El presidente de Portugal, , transmitió este domingo su "firme desaprobación" ante la "injustificada" decisión de la Policía de Israel de impedir al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, y alertó de que afecta al derecho a la libertad religiosa.

En un comunicado, la Presidencia de la República lusa recalcó que se trata de una situación "sin precedentes en siglos recientes" y afecta tanto a la comunidad cristiana como al "principio universal de la libertad religiosa, pilar esencial de las y consagrado derecho internacional".

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"El Presidente de la República expresa su firme desaprobación de este impedimento, que considera injustificado y contrario a los compromisos internacionales en materia de protección de la libertad religiosa", señala la nota, en la que indicó que acompaña "con atención la situación en Jerusalén".

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