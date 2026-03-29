Domingo de Ramos 2026: ¿qué significa y por qué marca el inicio de Semana Santa?; aquí te lo decimos

El Domingo de Ramos -que este domingo 29 de marzo da inicio a la Semana Santa- es una de esas fechas que se viven tanto en la iglesia como en casa. Desde temprano, muchas personas se preparan para ir a misa con sus ramos de palma, de olivo o de cualquier otra hoja, siguiendo una tradición que ha pasado de generación en generación.

Fe y tradición se unen en Iztapalapa; miles participan en el Domingo de Ramos. Foto: Darío Luna/ EL UNIVERSAL

Durante la celebración, el sacerdote bendice estos ramos, un momento que suele ser de los más representativos del día. No es solo un gesto simbólico: para quienes participan, tiene un significado especial, ya que recuerda la forma en que Jesús fue recibido en Jerusalén, cuando la gente lo esperaba con ramas en las manos.

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¿Qué significa el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, un episodio en el que, según los relatos bíblicos, llegó montado en un burro mientras era recibido por sus seguidores con ramos de palma y olivo. En ese momento, la multitud lo aclamaba como el Mesías, reconociendo su figura con entusiasmo.

¿Qué significa el Domingo de Ramos?. Foto: Especial

Este detalle no es menor. En ese tiempo, recibir a alguien con ramos era una forma de reconocerlo y rendirle honor. Por eso, la escena tiene un significado especial: muestra cómo Jesús fue reconocido por el pueblo, pero también resalta su humildad, al presentarse de una manera alejada de cualquier imagen de poder o riqueza.

¿Qué significan las palmas bendecidas?

Las palmas que se bendicen durante el Domingo de Ramos tienen un valor simbólico importante dentro del cristianismo.

En el contexto religioso, las palmas simbolizan victoria, paz y fe. Su origen está directamente relacionado con la forma en que Jesús fue recibido en Jerusalén, por lo que se han convertido en un recordatorio de ese momento.

Fe y tradición se unen en Iztapalapa; miles participan en el Domingo de Ramos. Foto: Darío Luna/ EL UNIVERSAL

Al terminar la misa, la costumbre continúa fuera del templo. Los ramos bendecidos no se tiran ni se olvidan; al contrario, se llevan a casa y se colocan en lugares visibles o importantes. Hay quienes los ponen junto a un crucifijo, otros en alguna imagen religiosa o incluso dentro de la Biblia. Para muchas familias, esto es una manera de conservar la bendición y de sentir que ese momento especial sigue presente en su día a día.

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¿Por qué el Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa?

El Domingo de Ramos no solo recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, también marca el comienzo de la Semana Santa, uno de los periodos más importantes del calendario litúrgico.

A partir de este día comienzan una serie de celebraciones que giran en torno a los momentos más importantes de la vida de Jesús: su Pasión, Muerte y Resurrección. No se trata solo de recordar hechos, sino de abrir un espacio para la reflexión personal y espiritual.

Durante estos días, la Iglesia suele invitar a vivir las celebraciones con mayor conciencia, poniendo atención en el sentido de cada ritual. Es un periodo que tradicionalmente se asocia con el recogimiento, la introspección y la oportunidad de hacer una pausa para reflexionar sobre el significado de la fe.

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