Semana Santa 2026: ¿Qué días no se come carne?; descubre el significado de esta tradición

A punto de iniciar la Semana Santa, suelen surgir dudas sobre las tradiciones alusivas a esta conmemoración religiosa en el calendario, donde miles de fieles hacen una pausa en su agenda para dedicar un poco de tiempo a la fe y la reflexión.

Durante los días mayores, el ayuno, la oración y la limosna, son algunas de las acciones que refuerzan la fe católica; sin embargo, el no comer carne también es una parte importante en la cuaresma y una tradición muy arraigada entre los mexicanos.

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Tradiciones de Semana Santa 2026. Foto: Archivo El Univrsal

¿Qué días no se come carne en Semana Santa?

El no comer carne roja, así como el ayuno son sacrificios voluntarios ante el sufrimiento de Jesús en la cruz. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, los fieles deben abstenerse de consumir carne durante el Viernes Santo, que este 2026 será el 3 de abril.

A pesar de que el Jueves Santo y el Sábado de Gloria no están sujetos a la misma obligación, muchas personas deciden extender la práctica y optar por alternativas como el pescado, los mariscos, entre otros alimentos.

En ese sentido, según The Catholic Telegraph, la norma de abstinencia de carne es obligatoria para los católicos a partir de los 14 años. Cabe mencionar que, por el contrario, las personas exentas del ayuno y la abstinencia fuera de los límites de edad, se incluyen a quienes padecen enfermedades físicas o mentales.

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Las carnes rojas y las carnes provenientes de aves se deben evitar en Semana Santa. Foto: Unsplash

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