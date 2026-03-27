¿Cómo proteger a tu perro y gato de la ceniza volcánica?; conoce los tips infalibles

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El pasado 26 de marzo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una alerta por posible .

De acuerdo con el comunicado, se observaron emisiones de vapor de agua con bajo contenido de ceniza, las cuales en conjunto con las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desplazamiento por la capital.

Ante este escenario, la Universidad Nacional Autónoma de México () alertó sobre las afectaciones a la salud que pueden presentar los animales de compañía por la caída de ceniza volcánica, además compartió algunas medidas de protección para perros y gatos.

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Las mascotas son más susceptibles por este cambio en el ambiente. Foto: Cuartoscuro
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¿Cómo proteger a tu perro y gato de la ceniza volcánica?

Según la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM la ceniza volcánica puede ocasionar conjuntivitis y problemas respiratorios, por este motivo, la institución recomienda lo siguiente:

  • Deja dormir a tu animal de compañía dentro de casa.
  • Evita en la medida de lo posible que permanezca en exteriores en presencia de ceniza.
  • Protege bebederos y platos de comida.
  • Limpia nariz, ojos y hocico con un trapo húmedo.
  • Si es necesario, cepilla su pelaje antes de que entren a casa.
  • Proporciona abundante agua limpia y fresca, y cámbiala constantemente.

Cabe señalar que si tu mascota presenta estornudos, secreción nasal, tos u ojos rojos, es necesario acudir con tu Médico Veterinario.

Mantener un equilibrio en la hidratación es clave para la salud de tu perro. Fuente: Freepik.
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