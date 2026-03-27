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Artemis II: NASA estrena serie documental sobre la misión espacial; ¿dónde verlo?

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A pocos días del lanzamiento de la tripulación , el cual se llevará a cabo el 1 de abril, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) acaba de estrenar un documental sobre los preparativos de la misión espacial.

Artemis II marcará un hito histórico porque será la primera vez que seres humanos vuelen a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion, poniendo a prueba las capacidades de la para explorar el espacio profundo.

Durante diez días, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, volarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra con el objetivo de retomar los descubrimientos científicos y las exploraciones espaciales con vuelos tripulados.

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Artemis II marcará un hito histórico. Foto: AFP
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¿Dónde ver el documental de la NASA sobre la misión Artemis II?

Con apenas dos capítulos en la red, la trama de la serie resalta los años de entrenamiento de los astronautas de la NASA y la CSA (Agencia Espacial Canadiense) para lograr esta hazaña.

La serie “Moonbound” se puede ver gratis desde el portal de la NASA dedicado a esta misión; cabe destacar que los episodios tienen una duración entre 20 y 30 minutos.

Además, explora los desafíos físicos y mentales de prepararse para un vuelo tripulado alrededor de la Luna, y el trabajo en equipo necesario para probar nuevos sistemas en la vanguardia de la exploración espacial.

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