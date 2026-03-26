Artemis II: Este es el último día para llenar el registro y enviar tu nombre a la Luna; se parte de la expedición de la NASA

Si eres admirador de las estrellas y el espacio, la NASA lanzó una convocatoria muy especial para ser parte de la historia en la expedición Artemis II, que será la primera misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio con tripulación a bordo del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion.

La dinámica “Envía tu nombre con Artemis II” está dirigida a los amantes de la astronomía que deseen que su nombre recorra más de un millón de kilómetros en el espacio junto a los astronautas que orbitarán la Luna.

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Misión Artemis II, siendo transportado desde la Plataforma de Lanzamiento. Foto: EFE

¿Cómo registrarte para enviar tu nombre al espacio?





Para ser parte de la misión que llevará de regreso a la humanidad a la Luna luego de más de 50 años, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio de la NASA : www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/

: Escribe tu nombre completo.

Captura un código de acceso personalizado de 4 a 7 dígitos (PIN).

personalizado de 4 a 7 dígitos (PIN). Da clic en enviar, espera a que tu tarjeta de embarque se genere.

Asimismo, la agencia espacial explicó que todos los nombres registrados volarán dentro de la nave espacial Orion almacenados en una memoria USB y al terminar el registro recibirás una tarjeta de embarque virtual que podrá descargarse.

Así puedes enviar tu nombre a bordo de la misión espacial Artemis II y obtener tu tarjeta de embarque. Foto: NASA

¿Cuándo es el último día del registro?

Por medio de sus redes sociales oficiales, la NASA lanzó un último llamado para ser parte de esta convocatoria única que hasta el momento ha reunido más de 5 millones de tarjetas de embarque.

La misión tiene una fecha prevista de despegue para el próximo 1 de abril, sin embargo la convocatoria en su sitio web está a punto de caducar.

¡Último llamado para mandar tu nombre con @NASAArtemis II!



¿Quieres que tu nombre vaya a bordo de la primera misión lunar tripulada en más de 50 años? Regístralo y obtén tu tarjeta de embarque virtual aquí: https://t.co/vtlUBU6pyK pic.twitter.com/aPbrNVOBIw — NASA en español (@NASA_es) March 25, 2026

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