En la reapertura del Estadio Banorte, la Selección Mexicana empató a cero con Portugal. Este es el análisis de EL UNIVERSAL Deportes, tras el partido amistoso que se disputó como preparación para el Mundial de 2026.

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México y Portugal empatan sin goles en su amistoso de Fecha FIFA de marzo. FOTO: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

El análisis del empate entre México y Portugal en la reapertura del Estadio Banorte

Esta Selección sí ilusiona

La Selección Mexicana dejó una muy buena cara en el amistoso frente a Portugal, sobre todo durante la primera mitad. Ante un rival de élite, le plantó cara.

Entre los titulares, Israel Reyes, Raúl Jiménez, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo con notas altas, mientras que con los suplentes, Julián Quiñones demostró que es un futbolista distinto y debe estar en la lista final para el Mundial.

Lo reprobable fue la gente, que explotó el grito "¡Eh, puto!" durante la parte final del partido.

Uno de los mejores partidos en la actual era de Javier Aguirre.

- Daniel Blumrosen.

El Tricolor dio pelea

México supo fajarse ante Portugal, en el marco se la reinauguración del Estadio Banorte, tuvimos un primer tiempo en donde la selección Azteca logró contener a los lusitanos.

Para el segundo tiempo, y con varios cambios de ambos equipos, el partido se abrió y ambos tuvieron oportunidades. La "Hormiga" González tuvo una oportunidad de gol que no logró concretar, pero con el ingresó de jugadores como Julián Quiñones, la selección nacional tuvo mayor velocidad y verticalidad.

Javier Aguirre hoy puede estar seguro de que tiene material suficiente para disputar una Copa del Mundo que los lleve al quinto o puede ser, el sexto partido.

- Jorge Rubio.

Pocas expectativas

Ni la motivación que significaba la reinauguración del Estadio Banorte se convirtió en el impulso que le faltaba a la Selección Mexicana. Una vez más se vieron superados en el campo y no hay un concepto claro. La defensa luce insegura, la media sin idea y la delantera, sin no llegan balones, pasa desapercibida.

Es un hecho que el Vasco se va a morir con la suya y no hará los cambios que —para muchos— son obvios. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, una vez más el Tricolor queda exhibido y se diluyen las expectativas de una posible actuación histórica en Norteamérica 2026.

-Arturo Mendoza

Quedan dudas en el 11 de la Selección Mexicana

Aunque el encuentro se mantuvo parejo, Portugal evidenció un ligero dominio con mayor control del balón y las oportunidades de gol más claras. A pesar del 0-0, la selección lusa mostró una calidad superior, reafirmando su posición como una de las favoritas para la próxima Copa del Mundo. Por otra parte, persisten muchas dudas sobre el once inicial de la selección mexicana, en especial en cuanto a los jugadores que serán el eje del equipo y el nexo con la zona ofensiva.

- Gustavo Calderón.

Decepcionante Tricolor

Que decepción ver a México en la reapertura del Estadio Azteca. Este equipo no mejora, está estancado. Es frustrante lo que ofrece la Selección Mexicana.

México hizo evidente que no está para competirle a las potencias. La selección de Aguirre no conecta, no genera ilusiones. Merecido el sonoro abucheo que se llevó de 80 mil personas.

- Gerardo Melín.

Triste presentación

Cuando la expectativa es alta, el margen de fallar es muy corto y así le pasó a la Selección Mexicana frente a Portugal, donde lo verdaderamente relevante fue la reapertura del Estadio Banorte.

Lo más destacado, el debut de Álvaro Fidalgo, quien mostró más que ímpetu. El equipo mexicano en general, decepcionó y se notó faltó de claridad al frente. No pudieron en casa ante un Portugal incompleto

Los abucheos de la afición fueron el mejor juez de esta noche.

- Sebastián García.

México y Portugal comparten gris empate

La reinauguración del estadio Banorte tuvo más emoción en la tribuna que en el campo de juego. Portugal vino con sus estrellas, que no brillaron, y México, por primera vez en el año, no ganó.

El Tricolor enfrentó a su primer sinodal de renombre y no encontró la forma de hacer daño, aunque tampoco sufrió. Fue un empate gris donde las grandes figuras fueron los aficionados, que ofrecieron un ambiente emotivo e inolvidable.

- Nicolás Schiller.

Mucha garra pero poca claridad frente a Portugal

La Selección Mexicana repitió la misma historia bajo el mando de Javier Aguirre. El equipo mostró lapsos de buen futbol, pero no logró sostener el ritmo y careció de profundidad. Ante Portugal, el Tricolor no generó peligro y firmó un empate sin goles en el Estadio Banorte.

La intensidad no faltó, y se reflejó en el cruce entre Jesús Gallardo y Pedro Neto. Sin embargo, la falta de claridad en ataque preocupa. México necesita más que impulso y garra si aspira a competir en alto nivel. "Tala" Rangel, ya se ganó la titularidad.

Hoy, el funcionamiento colectivo y el rendimiento individual aún quedan a deber.

- Edgar Enríquez.

Sensación agridulce

El empate sin goles entre México y Portugal en el Estadio Banorte dejó una sensación agridulce, en especial por toda la expectativa que generó el duelo desde hace meses. El equipo de Javier Aguirre se puso a prueba ante la dinámica de un equipo europeo que fue muy superior sobre todo en la primera mitad, y volvió a evidenciar una de sus principales carencias: la falta de contundencia. Generó algunas jugadas de peligro, pero sin claridad ni la precisión para romper el cero.

En lo positivo, 'Tala' Rangel tuvo buenas intervenciones que lo confirman como el candidato al puesto titular en el marco, la afición pudo ver a Fidalgo con el uniforme de la Selección y el Coloso se Santa Úrsula cumplió con su primera prueba de cara al Mundial de 2026.

- Agustín Elias.

La solidez defensiva es lo poco rescatable que tiene México

En el empate sin goles con Portugal, lo más rescatable del equipo de Javier Aguirre, por no decir lo único, es que sigue luciendo sólido, defensivamente.

Johan Vásquez y César Montes están bastante bien acoplados. Se complementan a la perfección y son de los inamovibles en el 11 titular del "Vasco".

La Selección Mexicana ya suma cuatro partidos consecutivos sin recibir una sola anotación.

- Miguel Flores.

Álvaro Fidalgo, una válvula de escape para Javier Aguirre

El primer partido del estadio Banorte será más recordado por lo extra cancha, que por los 90 minutos entre México y Portugal. En duelo más experimental que otra cosa, la mejor noticia del Tricolor tiene nombre: Álvaro Fidalgo.

El mediocampo de Javier Aguirre parece recuperar la frescura y la fluidez con el jugador del Real Betis, que por momentos dejó destellos de una posible buena dupla con Raúl Jiménez.

De ahí en fuera, con pocas ocasiones claras de gol de ambos equipos, el equipo de Aguirre le plantó cara a una de las mejores selecciones del mundo, que por momento dio la sensación de ir a medio gas.

- Diego Salgado.

Una noche de decepción en el Azteca

La reinauguración del Estadio Azteca prometía ser una fiesta completa para el futbol mexicano, pero la Selección Nacional no logró estar a la altura de las circunstancias. El equipo de Javier Aguirre, pese a contar con el respaldo masivo de la afición y la ventaja de jugar en casa, mostró un desempeño plano y sin ideas frente a una Portugal que, incluso con bajas y jugando a medio ritmo, supo complicar y neutralizar los intentos ofensivos del Tricolor.

El resultado fue un ambiente de frustración que se reflejó en los abucheos al final del encuentro, un gesto que simbolizó la decepción de los aficionados ante lo que debía ser una noche de celebración.

- Leobardo Vázquez.

Tanto ruido y poco espectáculo

La ilusión se despertó cuando se anunció a Portugal como la selección invitada para jugar contra México en la reinauguración del Estadio Banorte, pero 90 minutos después, la afición se quedó esperando los goles que no quisieron aparecer.

México arrancó con gran intensidad, presión constante, recuperaciones e intento de transiciones rápidas desde su zona, pero esa versión duró poco. Portugal tomó el control del esférico y del partido, dictaron el ritmo del encuentro con la batuta de Vitinha y de Bruno Fernandes, quienes organizaban las jugadas de peligro del cuadro portugués que no logró romper el cerrojo de la defensa tricolor.

El Tricolor sumó siete tiros totales, solamente uno al arco; los lusitanos acumularon 10 y sólo dos fueron de peligro. Pobre actuación a la ofensiva por ambas escuadras. Los europeos tuvieron 67 por ciento de la posesión, casi el doble de lo que tuvieron los mexicanos (33%).

Sí, rescataron un empate contra un candidato a la Copa del Mundo, pero el accionar y el encuentro en general dejaron a deber para esa afición que estuvo esperando meses para este momento y se fueron sin goles a su casa. Los jugadores no se fueron aplaudidos por no perder, se fueron abucheados por no dar más.

- Alberto Vargas.

Aún con dudas, México da la cara

Tuvieron que pasar ochenta minutos para que México le metiera “un susto genuino” a Portugal. El empate que se vivió en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula sirvió como un ensayo de lo que se podría esperar en la Copa del Mundo de 2026: parecería un estancamiento, pero el Tricolor afrontó la cancha de una mejor forma que en los últimos meses.

Pese a la bruma que ofensivamente acompañó a los dirigidos por Javier Aguirre, el partido dejó postales que bien podrían servir como promesas para el futuro, como Álvaro Fidalgo portando los colores verde, blanco y rojo.

- Fernanda Dávalos.