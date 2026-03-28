México y Portugal decepcionan con empate en la reinauguración del Estadio Banorte

Después de que se confirmara que Cristiano Ronaldo no estaría en el juego entre México y Portugal, la reapertura del Estadio Azteca, hoy llamado Banorte, se convirtió en la noticia más esperada por toda la afición.

Y aunque la incertidumbre invadía el recinto, el tiempo les dio la razón. La reinauguración del Coloso de Santa Úrsula no defraudó a los 81 mil 340 espectadores que presenciaron una histórica noche para el futbol mexicano.

En el terreno de juego, la Selección Mexicana sí defraudó a su afición luego de empatar sin goles ante la Selección de Portugal. La euforia que se veía en las renovadas tribunas no fue correspondida por el espectáculo en el terreno de juego.

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Al minuto 26, Gonçalo Ramos estrelló un balón en el poste para sacar los primeros gritos de una afición que de pronto mostraba su enfado con abucheos y rechiflas para los suyos.

¡ESPECTACULAR! 🤩



El Estadio Azteca luce repleto en su reapertura con el México vs Portugal 🇲🇽🔥🇵🇹



Más de 87 mil espectadores disfrutan en el Coloso de Santa Úrsula 🏟 pic.twitter.com/kF77PDsXiT — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 29, 2026

La Selección Mexicana no jugaba en el Estadio Banorte desde noviembre de 2023, cuando disputaron los Cuartos de Final de la Nations League contra Honduras. Ahora volvieron a casa para disputar la primera prueba de fuego del año y el que podría ser el último gran ensayo rumbo a la Copa del Mundo.

Después de un impresionante show de luces al medio tiempo, la afición tricolor pidió al unísono el ingreso de Armando González. El grito de "Hormiga, Hormiga" era ensordecedor y ahí sí cumplió Javier Aguirre. El Vasco mandó al terreno de juego al delantero de las Chivas, al minuto 79, que por poco abre el marcador.

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La Hormiga remató solo de cabeza, pero mandó su remate por un costado del arco lusitano. Grito de gol ahogado en la afición que se quedó con ganas de mucho más.

Álvaro Fidalgo también hizo su presentación como jugador de la Selección Mexicana. De buen primer tiempo, el naturalizado se presentó en su excasa. Por otro lado, parece que Raúl Rangel comienza a ganar la partida en el arco tricolor.

Hoy, la Selección Mexicana cortó su paso perfecto ante un equipo de primer nivel y ahora viajará a Chicago para medirse a Bélgica, en lo que será el último casting de Javier Aguirre.