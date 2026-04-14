Después de que Donald Trump llamó “débil” y “pésimo en política exterior” al Papa León XIV, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su plena comunión y respaldo al Sumo Pontífice.

En la CXX Asamblea Plenaria, los obispos de México celebraron que el Papa León nuevamente haya alzado la voz por la paz, después de que publicó un mensaje afirmando que Dios no bendice ningún conflicto y que quien es discípulo de Cristo nunca se pone del lado de quienes hoy lanzan bombas.

“En estos días en que el Santo Padre ha vuelto a alzar la voz por la paz —recordándonos que 'Bienaventurados los que construyen la paz' no es política, sino Evangelio—, los obispos mexicanos nos ponemos de pie junto a él”, afirmó el CEM.

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De acuerdo con su pronunciamiento, México conoce el dolor de la violencia y sabe lo que cuesta construir la paz, razón por la que reconoció con gratitud y admiración “la valentía profética” con la que el Sumo Pontífice defiende el derecho de todos a vivir sin guerra.

“Con él decimos: no somos políticos, somos constructores de paz y desde México, nos unimos a su voz”, concluyó.

El mensaje de León XIV, en donde afirmó que no serán las acciones militares las que creen espacios de libertad o tiempos de paz, suscitó el enojo del mandatario estadounidense, quien consideró que el Papa piensa que está bien que Irán tenga armas nucleares.

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“No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidos y, lo que es peor, vaciaba sus prisiones, incluyendo a asesinos, traficantes de drogas y homicidas, para enviarlos a nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos”, dijo el republicano en su red Truth Social.

CXX Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Foto: Especial

Sheinbaum retoma mensaje del Papa León XIV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo al llamado a la paz del papa León XIV, quien se ha pronunciado en contra de la guerra en Medio Oriente.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal mostró los mensajes publicados por el pontífice en redes sociales, donde hace un exhorto a frenar las hostilidades y privilegiar el diálogo internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este 14 de abril desde Palacio Nacional (14/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Ayer, Sheinbaum Pardo destacó que el líder de la Iglesia católica ha mantenido una postura firme a favor de la paz, pese a las críticas y agresiones verbales que, señaló, ha recibido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos. Esta posición del Papa, que ha estado llamando no sólo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo”, expresó la titular del Ejecutivo.

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