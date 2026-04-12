Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió este domingo contra papa León XIV en redes sociales y prolongó la disputa entre ambos por la guerra en Irán, a la vez que insinuó que si no hubiera sido por él, el Pontífice, primero proveniente de Estados Unidos, nunca habría sido electo.

"El papa León es DÉBIL en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del 'miedo' a la Administración Trump, pero no menciona el MIEDO que tuvieron la Iglesia católica y todas las demás organizaciones cristianas durante el COVID, cuando arrestaban a sacerdotes, pastores y a todo el mundo por celebrar servicios religiosos, incluso al aire libre y manteniendo una distancia de tres o incluso seis metros", posteó Trump en su red, Truth Social.

"Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es totalmente partidario de Make America Great Again. ¡Él lo entiende, y Leo no!", añadió Trump, aludiendo a Louis Martin Prevost, hermano de Robert Francis Prevost, nombre secular del jerarca religioso y quien es un conocido simpatizante de MAGA.

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"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidos y, lo que es peor, vaciaba sus prisiones, incluyendo a asesinos, traficantes de drogas y homicidas, para enviarlos a nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, POR MAYORÍA APLASTANTE, para hacer: alcanzar cifras récord de baja criminalidad y crear el mejor mercado bursátil de la historia", se quejó Trump.

"No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", dijo más tarde Trump, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a su regreso de Florida. Trump acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear".

El papa León XIV ha criticado la guerra con Irán y rechazó que Dios, como dijo Trump, esté del lado de Estados Unidos.

"Dios no bendice ningún conflicto”, escribió el pontífice estadounidense el viernes pasado. “Cualquiera que sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, nunca está del lado de aquellos que una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas. La acción militar no creará espacio para la libertad ni tiempos de #paz”.

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Trump insinuó en su publicación que la elección de León XIV como Papa, el año pasado, tras la muerte de Francisco, se la debe a él.

"León debería estar agradecido porque, como todo el mundo sabe, fue una sorpresa impactante. No figuraba en ninguna lista de candidatos al papado, y la Iglesia solo lo eligió porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Por desgracia, la debilidad de León ante la delincuencia y ante las armas nucleares no me gusta nada, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de [el expresidente estadounidense, Barack] Obama como David Axelrod, un PERDEDOR de la izquierda, que es uno de los que quería que se detuviera a los feligreses y al clero".

Trump añadió que León XIV "debería ponerse las pilas, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia católica!".

Una foto polémica

El mandatario estadounidense subió además una ilustración polémica donde se muestra como si fuera Jesús, con una túnica blanca, con la mano sobre la cabeza de un enfermo.

En la imagen, en la que de fondo se aprecia la Estatua de la Libertad, enfermeras, soldados, veteranos, lo miran con admiración.

Donald Trump publicó una foto donde utilizó su imagen para ser una imagen religiosa que se asemeja a Jesús. (12/04/26) Foto: Donald Trump

La asesora espiritual de Trump lo ha comparado con Jesucristo, diciendo que, igual que éste, el mandatario de Estados Unidos ha sido condenado y traicionado. El propio Trump ha dicho que sólo Jesús es más famoso que él.

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