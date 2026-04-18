Cuernavaca, Mor.- Fuerzas castrenses y Policía Morelos detuvieron a seis personas, entre ellas a una mujer, cuando colocaban una lona blanca con un mensaje de amenaza firmado por un grupo delictivo en el municipio de Tlaltizapán, sur del estado.

En la madrugada, presuntos delincuentes colocaban la manta con leyendas de amenazas cuando fueron sorprendidos por las unidades mixtas en un recorrido por la carretera Jojutla-Yautepec, en el poblado de Huatecalco.

En ese punto elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, realizaban un operativo interinstitucional y observaron a seis personas afuera de una camioneta blanca Dodge colocando la lona blanca sobre las letras turísticas Huatecalco, que se encuentran a la entrada de dicha localidad.

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Los detenidos portaban un arma de fuego corta además de varios cartuchos útiles, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Fotos: Especiales.

Ahí detuvieron a Trigo “N” de 22 años, Dilan “N” de 21, Rubén “N” de 18 años, Héctor “N” alias “Botas” de 19 años, Jerson Esau “N” de 21 años y María Nazaret “N” de 20 años.

Los dos últimos son originarios de Guerrero, pero estas seis personas tienen su domicilio actual en el municipio de Tlaltizapán, gobernado por la alcaldesa Nancy Gómez Flores, recientemente vinculada con un hombre relacionado con una célula delictiva, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los detenidos llevaban una lona blanca tipo “Narcomanta” con un mensaje de amenazas, firmada por la autodenominada Familia Michoacana y dos imágenes; un pez y una fresa.

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También portaban un arma de fuego corta calibre 9 milímetros abastecida con cargador metálico y 12 cartuchos útiles, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Todos viajaban a bordo de la camioneta Dodge Journey blanca de reciente modelo “presumiblemente” rentada, la cual presentaba alteración en sus placas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que esta “narcomanta” tipo lona es similar en el diseño y la leyenda a las siete “narcomantas” aseguradas en los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Xochitepec, la madrugada del pasado lunes 13 de abril del año en curso.

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