Salamanca, Gto.- Dos mujeres murieron en un ataque armado la tarde de este sábado en el bulevar Hidalgo, de la colonia La Cruz, en la ciudad de Salamanca, en la salida a Celaya.

Hombres en motocicleta las persiguieron por la vía hasta alcanzarlas y quitarles la vida.

Sus cuerpos quedaron sobre la banqueta a cien metros de distancia, uno en el exterior de un yonke y otro a un costado de un inmueble con portón color verde.

El doble homicidio se reportó al Sistema de Emergencias 911 poco después de las 13:30 horas; a partir de ese momento, paramédicos, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron a la escena.

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Encontraron a las dos mujeres, ambas jóvenes, con impactos de arma de fuego y sin signos vitales, por lo que de inmediato notificaron el crimen a la Fiscalía Regional “A” con sede en Irapuato.

Los agentes tendieron cintas de seguridad en un extenso perímetro para el procesamiento ministerial y levantamiento de los cuerpos. En cada uno de los puntos había casquillos percutidos de arma de fuego, que fueron levantados por peritos criminalistas.

Agentes de Investigación Criminal verificaron el sector para el acopio de videos a efecto de identificar a los asesinos, que se dieron a la fuga.

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Asesinan a pareja en su casa

En otra investigación, la Fiscalía General del Estado reportó el homicidio doloso de dos personas, un hombre y una mujer en el interior de una casa del fraccionamiento La Curva, en el municipio de Silao.

La noche del viernes 17 de abril de 2026, fueron asesinados a balazos por individuos que entraron al inmueble, ubicado en la calle San Juan Bautista. Los agresores huyeron.

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jecg