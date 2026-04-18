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El alcalde de Escobedo, en Andrés Mijes, tomó protesta al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y presentó la página de internet Participación Ciudadana Digital.

Desde el Teatro Digital "Fidel Velázquez", el regidor explicó que la nueva plataforma dejará a la ciudadania intervenir en la . "Porque escuchar no es un gesto, es una forma de gobernar", comentó.

Con Participación Ciudadana Digital, su administración busca que la tecnología sea un puente entre gobierno y habitantes. Mijes ejemplificó el diálogo con el crecimiento urbano, desarrollo económico y seguridad.

Presentación del Programa de Participación Ciudadana Digital 2026, en Escobedo, Nuevo León. Foto: Especial
Presentación del Programa de Participación Ciudadana Digital 2026, en Escobedo, Nuevo León. Foto: Especial

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Como parte del Programa de Participación Ciudadana Digital 2026, su gobierno "convierte la decisión en acción y en resultados visibles, fortaleciendo la confianza con la ciudadanía".

Detalló que la gente podrá conocer datos acerca de obras públicas de construcción y servicios públicos, participar en consultas públicas, comentar, entre otras acciones.

La dirección electrónica del sitio web es https://participacion-ciudadana.escobedo.gob.mx/.

Presentación del Programa de Participación Ciudadana Digital 2026, en Escobedo, Nuevo León. Foto: Especial
Presentación del Programa de Participación Ciudadana Digital 2026, en Escobedo, Nuevo León. Foto: Especial

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dft/bmc

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