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El alcalde de Escobedo, en Nuevo León, Andrés Mijes, tomó protesta al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y presentó la página de internet Participación Ciudadana Digital.
Desde el Teatro Digital "Fidel Velázquez", el regidor explicó que la nueva plataforma dejará a la ciudadania intervenir en la toma de decisiones. "Porque escuchar no es un gesto, es una forma de gobernar", comentó.
Con Participación Ciudadana Digital, su administración busca que la tecnología sea un puente entre gobierno y habitantes. Mijes ejemplificó el diálogo con el crecimiento urbano, desarrollo económico y seguridad.
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Como parte del Programa de Participación Ciudadana Digital 2026, su gobierno "convierte la decisión en acción y en resultados visibles, fortaleciendo la confianza con la ciudadanía".
Detalló que la gente podrá conocer datos acerca de obras públicas de construcción y servicios públicos, participar en consultas públicas, comentar, entre otras acciones.
La dirección electrónica del sitio web es https://participacion-ciudadana.escobedo.gob.mx/.
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dft/bmc
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