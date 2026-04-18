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Familiares y amigos velan el cuerpo de , la joven víctima de que fue localizada en el sótano de un edificio de la colonia Nonoalco, la madrugada del viernes.

Luego de que autoridades del entregaran el cuerpo a sus familiares, despiden a Edith en una funeral privado en la alcaldía Iztapalapa.

La joven salió de su casa el pasado miércoles 15 de abril para dirigirse al inmueble de avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Los familiares dijeron que luego de levantar una denuncia por la desaparición, un funcionario de FGJ les exigió dinero para comenzar las investigaciones. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Los familiares dijeron que luego de levantar una denuncia por la desaparición, un funcionario de FGJ les exigió dinero para comenzar las investigaciones. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Luego de que su familia no supiera más de ella comenzaron una búsqueda por sus medios.

Los familiares dijeron que luego de levantar una denuncia por la desaparición, un funcionario de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) les exigió dinero para comenzar las investigaciones.

Policías de investigación ingresaron al inmueble la madrugada del viernes 17 de abril y encontraron el cuerpo de Edith en el sótano del inmueble, de acuerdo con la FGJ.

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Luego de que su familia no supiera más de ella comenzaron una búsqueda por sus medios. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Luego de que su familia no supiera más de ella comenzaron una búsqueda por sus medios. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La noche del viernes, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, dijo que ya se tenía identificado a un presunto responsable.

Posteriormente, policías de Investigación aprehendieron a Juan Jesús "N", vigilante del edificio donde se encontró el cuerpo de Edith.

La tarde de este sábado se lleva a cabo la audiencia inicial de Juan Jesús.

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vr

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