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En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano partieron a bordo de un avión Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana, desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino a Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el objetivo de esto es reforzar el despliegue operativo que la Novena Zona Militar mantiene en la entidad.
"Estos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país", agregó.
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Dicha dependencia, a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que este Cuerpo lleva a cabo patrullajes, acciones de disuación y prevención, "apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza", para crear un ambiente seguro y tranquilo, y con respeto a los derechos humanos.
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