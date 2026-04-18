Nezahualcóyotl, Méx. – En una Mega Jornada de Limpieza realizada en los límites de Nezahualcóyotl con Ecatepec y en una parte de Tlalnepantla, se retiraron más de 21 toneladas de basura y mil llantas en cinco kilómetros lineales, actividad en la que participó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Más de 2 mil 900 servidores públicos de los tres municipios y vecinos se sumaron a las acciones, lo que dejó como resultado la recolección de residuos en 3.8 kilómetros de Nezahualcóyotl y Ecatepec; 1.2 kilómetros en Tlalnepantla.

A la jornada realizada en la vía primaria de Periférico Oriente, en las colonias Valle de Aragón Primera y Segunda Sección, se sumaron los alcaldes de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz.

En su intervención, la mandataria mexiquense reconoció el apoyo que recibe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la implementación del Plan Integral Oriente que beneficia a 10 municipios de esta región históricamente rezagada.

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“Aprovecho para hacer un reconocimiento y enviar un agradecimiento a nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum, sin duda alguna tuvo la atención de dar ese amor y cuidado hacia el Oriente. Ella fue una de las que también nos hizo reflexionar que era un área, un espacio olvidado por muchos años y que era necesario hacerle justicia”, dijo Gómez Álvarez.

También se han recolectado 15 mil 545 llantas, mismas que se reciclaron y canjearon por equipos de cómputo para estudiantes de educación especial.

El gobierno mexiquense señaló que la campaña “Limpiemos Nuestro EDOMEX” se ha consolidado como una estrategia permanente en la entidad. Desde su arranque en agosto del 2024, ha movilizado a miles de participantes y servidores públicos de los 125 municipios, se han retirado más de mil 860 toneladas de residuos en Texcoco, Naucalpan, Toluca, San Mateo Atenco y otros municipios del Valle de México.