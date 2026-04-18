Toluca, Estado de México.- Una mujer fue hallada sin vida la mañana de este sábado a espaldas del parque industrial Exportec, en el municipio de Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de aproximadamente 35 años de edad fue localizada por pobladores de la comunidad de San Miguel Totoltepec, en una calle de terracería.

Tras el hallazgo, elementos de Seguridad Pública municipal y cuerpos de emergencia fueron alertados, sin embargo, a su llegada los paramédicos sólo confirmaron la ausencia de signos vitales de la mujer.

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De acuerdo con vecinos, la mujer no es originaria de la zona además de que no escucharon gritos o algún otro ruido que los alertara.

Llama la atención que la víctima vestía un pantalón tipo pijama en color rojo con figuras de osos blancos y un suéter con franjas negras y blancas.

Minutos después, la zona fue acordonada, en tanto personal del área de feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias de ley y ordenó el levantamiento del cuerpo.

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