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Cuernavaca, Mor.- La cuna del general Emiliano Zapata Salazar, fue producto de un posible al interior del establecimiento, arrojan los primeros reportes oficiales.

No obstante, informó la , serán las autoridades competentes, con base en las investigaciones en curso, quienes determinen con precisión la forma en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación. | Foto: Especial.
La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación. | Foto: Especial.

La narrativa oficial indica que el ocurrió alrededor de las 4:30 horas de este sábado, “al interior de un bar irregular que no contaba con licencia de funcionamiento municipal, ubicado en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ayala, cerca del libramiento Cuautla-Ayala, donde lamentablemente perdieron la vida ocho personas”.

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La Mesa indicó que los acuerdos con las autoridades municipales, desde el periodo vacacional de Semana Santa, fue mantener un programa permanente para la intervención y clausura de giros negros, como chelerías, cervecentros, bares, discotecas y centros nocturnos.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad determinará cómo fueron los hechos. | Foto: Especial.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad determinará cómo fueron los hechos. | Foto: Especial.

De su lado, la Fiscalía estatal informó que su fiscalía en la región oriente intervino con diligencias iniciales realizadas por peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales mediante los procedimientos técnicos-legales en torno a ocho cuerpos sin vida ubicados en ese sitio.

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades en estos hechos delictivos, aseguró la dependencia.

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JACL/cr

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