Cuernavaca, Mor.- Un juez de control impuso prisión preventiva a Herlinda “N” y Alexander “N” por su presunta responsabilidad en la desaparición de Brenda Kelly, la joven que acudió a una entrevista de trabajo en el municipio de Axochiapan.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas formuló la imputación por delitos vinculados con la desaparición de personas y desaparición cometida por particulares agravada, y con sus argumentos logró que los sospechosos permanezcan recluidos mientras se resuelve su vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubican a los detenidos como partícipes directos en el caso de la joven, quien fue reportada como desaparecida el 17 de abril. El cuerpo de Brenda Kelly fue localizado sin vida tres días después, durante un cateo ejecutado en un domicilio del municipio de Axochiapan.

La denuncia por la desaparición de Brenda Kelly fue interpuesta el viernes 17 de abril a las 11:00 horas. Foto: Especial

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El acervo probatorio presentado fue suficiente para que la autoridad judicial emitiera las órdenes de aprehensión cumplimentadas el miércoles, citó la FGE.

La fiscalía informó que en la audiencia inicial, el Ministerio Público detalló la probable participación de la pareja en los hechos delictivos agravados, y tras escuchar la formulación de cargos, el juez determinó que existen elementos para mantener a Herlinda “N” y Alexander “N” bajo custodia cautelar.

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JACL/cr