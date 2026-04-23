Más Información

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Draft NFL: Fernando Mendoza es elegido por los Raiders; el QB de Indiana va a Las Vegas

Draft NFL: Fernando Mendoza es elegido por los Raiders; el QB de Indiana va a Las Vegas

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Cuernavaca, Mor.- Un juez de control impuso prisión preventiva a Herlinda “N” y Alexander “N” por su presunta responsabilidad en la , la joven que en el municipio de Axochiapan.

La formuló la imputación por delitos vinculados con la y desaparición cometida por particulares agravada, y con sus argumentos logró que los sospechosos permanezcan recluidos mientras se resuelve su vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubican a los detenidos como partícipes directos en el caso de la joven, quien fue reportada como desaparecida el 17 de abril. El cuerpo de Brenda Kelly fue localizado sin vida tres días después, durante un cateo ejecutado en un domicilio del municipio de Axochiapan.

La denuncia por la desaparición de Brenda Kelly fue interpuesta el viernes 17 de abril a las 11:00 horas. Foto: Especial
La denuncia por la desaparición de Brenda Kelly fue interpuesta el viernes 17 de abril a las 11:00 horas. Foto: Especial

Lee también

El acervo probatorio presentado fue suficiente para que la autoridad judicial emitiera las órdenes de aprehensión cumplimentadas el miércoles, citó la FGE.

La fiscalía informó que en la audiencia inicial, el Ministerio Público detalló la probable participación de la pareja en los hechos delictivos agravados, y tras escuchar la formulación de cargos, el juez determinó que existen elementos para mantener a Herlinda “N” y Alexander “N” bajo custodia cautelar.

canal! ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]