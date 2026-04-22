Reynosa, Tamaulipas. Elementos de la Guardia Estatal implementaron un megaoperativo luego de que se detectara un mensaje en los baños del CBTIS 7 donde se amenazaba con un tiroteo.

Por medio de un comunicado, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 7 informó que, derivado de la detección y circulación de material digital en el que se observa una presunta amenaza a la integridad del plantel, se tomaron medidas de seguridad.

Se procedió a interponer una denuncia legal ante las autoridades competentes con la finalidad de que se lleven a cabo las indagatorias necesarias y se deslinden responsabilidades.

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El mensaje estaba escrito en los baños del CBTIS 7.| Foto: Especial.

​Se solicitó formalmente el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas y elementos de la Guardia Estatal para reforzar las acciones de prevención y vigilancia, garantizando así un entorno seguro para toda la comunidad educativa y, hasta el momento, no se ha presentado algún incidente.

​"Es imperativo enfatizar que este tipo de conductas representan un asunto de suma gravedad, ya que atentan contra la paz y la tranquilidad del entorno escolar. La emisión de amenazas constituye un delito que conlleva sanciones legales severas; por lo tanto, la institución actuará con firmeza y en total apego a la normatividad vigente", informaron por medio de redes sociales.

​Reiteramos el compromiso de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

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"Exhortamos a toda la comunidad a mantener la calma, actuar con responsabilidad y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración para mantener nuestro plantel como un espacio seguro de aprendizaje", menciona la dirección del plantel.

​Las autoridades realizaron una revisión exhaustiva para detectar algún artefacto que pusiera en riesgo a alumnos y maestros, sin que hasta el momento se dé a conocer el resultado del operativo.

Se informó que alumnos, maestros y directivos se encuentran bien y que seguirán más investigaciones.

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JACL