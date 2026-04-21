Oaxaca. - Un mensaje intimidatorio en el que se advierte de un tiroteo, encontrado en el baño de hombres del CBTis 26 ubicado en la agencia San Felipe del Agua de la ciudad de Oaxaca, obligó a las autoridades educativas a suspender las clases con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo.

En un comunicado, la Dirección de esta institución informó que también se acordó impedir el ingreso de botellas de alcohol, estupefacientes y algún arma que atenten contra la seguridad y tranquilidad de la comunidad escolar.

Lo anterior, como parte de los Protocolos de Seguridad y Salud, el día de hoy, bajo la supervisión de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, que dirige el teniente Manuel Guzmán García.

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“Atendiendo a la preocupación de los padres y madres de familia, ante posibles rumores de presentarse alguna situación al interior y exterior del plantel, suspenderemos las clases para estudiantes del turno vespertino de este día, y el turno matutino, se retirará a partir de las doce del día”.

La autoridad de CBTis 26 agregó que dieron aviso a la Oficina Estatal de su subsistema educativo, al CEAP y a las corporaciones de seguridad pública.

“Es importante señalar que, hasta este momento, las actividades escolares se están llevando a cabo con normalidad, bajo vigilancia y con las medidas preventivas pertinentes, rechazamos enérgicamente comunicados que atentan contra las buenas costumbres y buscan desestabilizar la vida armónica del plantel, por los sucesos de violencia que se han presentado en diversos puntos del país”, apuntaron.

Finalmente, solicitaron a las madres y padres de familia para fortalecer la comunicación con sus hijas e hijos, fomentar valores como el respeto y la responsabilidad, y reportar a la institución cualquier situación que consideren relevante.

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