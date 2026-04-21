Siete personas que resultaron heridas por el ataque ocurrido ayer, en Teotihuacán, continúan hospitalizadas en tres unidades médicas operadas por la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y uno privado.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen hospitalizados cuatro pacientes, quienes reciben atención especializada y se reportan estables, una de ellas en condición delicada, pero con evolución controlada.

En el Hospital General de Axapusco se atiende a otra persona herida y se reporta con evolución favorable y está bajo vigilancia médica continua. En un hospital privado son atendidas dos personas, que se reportan estables.

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La Secretaría de Salud informó que seis personas fueron dadas de alta, “tras presentar evolución favorable”.

Un total de 13 personas fueron heridas tras el ataque perpetrado por un hombre de 27 años en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego de que el sujeto disparara contra los visitantes, para luego quitarse la vida en el sitio, tras ser neutralizado por elementos de la Guardia Nacional.

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