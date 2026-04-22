Zacatecas. - A 24 horas del incendio de las instalaciones de Alimentación para el Bienestar -extinta Segalmex- en Zacatecas, las autoridades estatales de Protección Civil informaron que el incendio ya se había logrado extinguir al 90%.

Este último reporte fue emitido a las 17:00 horas por medio de un video en las redes sociales de la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde se informa que aún se trabaja en el enfriamiento de ese lugar y de toda esa zona para lograr la liquidación total del incendio en las próximas horas.

De manera preliminar, las autoridades han informado que se trata de una pérdida total, tanto de los insumos que se resguardaban en las bodegas que se tenían resguardados para el abastecimiento de las Tiendas del Bienestar, así como de costales de frijol acopiado que se tenían en ese lugar.

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Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, mencionó que se trata de pérdidas millonarias, ya que el fuego consumió y colapsó toda la estructura de los almacenes que pudiera oscilar en 100 millones de pesos.

Mencionó que también hay dos vehículos calcinados, pero, se debe esperar a que se concluyan los peritajes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario insistió que, en caso de que las investigaciones concluyan que este incendio tiene relación con los incendios previos y la quema de neumáticos que realizó un grupo de productores que este martes se manifestaron en las instalaciones de Alimentación para el Bienestar, se castigará con todo el rigor de la ley, tras señalar que ya no se trató de una manifestación pacífica, sino que con esas tácticas se puso en grave riesgo a la población, al referir que pudo haber explotado una gasolinería que está muy cerca del lugar.

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De acuerdo con Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, el fuego consumió y colapsó toda la estructura de los almacenes, por lo que las pérdidas económicas podrían oscilar los 100 millones de pesos. Foto: Captura de video DAKO.

Por su parte, Fernando Galván Martínez, uno de los líderes frijoleros que se manifestaron ayer en las instalaciones de Alimentación para el Bienestar, por medio de un video se deslindó de este incendio y aseguró que ellos son gente de paz y pidió que se investigue a quienes hayan sido los responsables de estos hechos.

Cabe mencionar que en estas tareas de sofocación del incendio han trabajado incansablemente elementos de protección civil estatal, así como de por lo menos seis municipios como la capital, Guadalupe, Fresnillo, Calera, Jerez y Morelos, además del apoyo del Grupo Ares de Colotlán, Jalisco.

Además de que en este operativo especial participa personal de las policías estatales, del Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, así como de las fiscalías federal y local.

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