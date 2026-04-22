Después del incendio ocurrido en almacenes de alimentos en Zacatecas, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, declaró que se amplió la denuncia.

Al señalarle que en la reciente gira de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por dicha entidad hubo molestias de diferentes grupos y si podrían estar detrás de este siniestro, indicó que “muchas veces son gente que no es productora, que son intermediarios, conocidos como los famosos coyotes”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando (...). Se acudió directamente al territorio por parte de la directora de operaciones para ver ya, ampliar el tema con la Fiscalía. Ayer se levantó la denuncia, hoy se amplía, ya han determinado la parte de los hechos. Ayer se pudo apagar completamente el fuego y, pues estamos en eso”, comentó luego de acudir a una reunión en Palacio Nacional.

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Albores comentó que como se informó, productores de frijol encabezados por líderes locales relacionados con actores políticos de Zacatecas, se presentaron en los almacenes de Alimentación para el Bienestar, donde incendiaron llantas con la finalidad de bloquear los accesos e impedir su operación y, de manera posterior, prenderle fuego a los inmuebles donde se resguardaban alimentos del Programa de Abasto Rural.

Como lo mencionó la mandataria federal en su conferencia de prensa mañanera, María Luisa Albores apuntó que se va a investigar si hubo dolo o fue accidental.

“¿Hay preocupación?”, se le preguntó.

“No, es que es parte de. Esto que escaló, que también nosotros hicimos un pronunciamiento como Alimentación para el Bienestar (...). No puede haber un diálogo cuando ya existe este tipo de escalas de violencia, eso no son actos que se puedan permitir.

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“¿Por qué decimos eso? Porque afectar a un almacén es afectar directamente a la población. Nosotros somos una empresa no privada, somos una empresa del Estado mexicano, y todos esos productos que se tienen ahí, pues es a partir de lo que nos llega de Hacienda, y Hacienda son los impuestos, son los impuestos de todas y todos los mexicanos”, respondió.

Agregó que hay distintos actores políticos que buscan presionar a la federación en cuestiones de cantidades y el precio.

Reiteró el llamado de Sheinbaum para consumir frijoles: “Es de lo mejor, es proteína, es hierro, es ácido fólico, es parte de lo que estamos haciendo con una estrategia nacional para consumir frijoles. Consumamos frijoles, es buenísimo. Y, además, producido en México. Manos mexicanas y así nos ayudamos entre mexicanas y mexicanos”.

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