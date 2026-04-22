Sobre un incendio que consumió parte de las bodegas de Alimentación para el Bienestar, ubicadas en la capital de Zacatecas, cerca de la carretera federal 45, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará las investigaciones correspondientes.

“¿Por qué la Fiscalía General de la República? Porque es una instalación federal, cuando son instalaciones federales tiene que participar la Fiscalía Federal. Normalmente llega primero la Fiscalía Estatal y después participa ya la Fiscalía General de la República”, explicó durante la conferencia matutina de este miércoles 22 de abril.

La mandataria desconoce si el incendio fue provocado por la quema de llantas al exterior de las instalaciones o si manifestantes productores de frijol quemaron la bodega ante sus inconformidades.

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Se registra un incendio en bodegas de SEGALMEX en Zacatecas; habría sido provocado por grupo de productores. Foto: Captura de video DAKO.

“Se está revisando esta situación en caso de que haya una intencionalidad, tiene necesariamente que hacerse la investigación. Es muy importante que sepan que el Programa de Frijol, de soberanía alimentaria para el frijol es uno de los programas más exitosos en el ámbito del desarrollo agropecuario en México. Este año eh prácticamente hay cerca de eh creo que son 300 mil toneladas adicionales de producción”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo destacó que este programa implementa semillas mejoradas, producidas a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de los propios productores. También busca precios de garantía para un número importante de productores, la compra directa de comercializadores con productores de frijol y se desarrolla principalmente en Zacatecas, Nayarit y Durango.

“Cuando fui a Zacatecas, se manifestaron varios campesinos pidiendo que se ampliara el programa de acopio del frijol, que es el programa del precio de garantía. Y lo revisamos aquí a partir de los recursos disponibles y se amplió el programa con un precio menor al que originalmente se había dado y aceptaron la mayoría de los productores de frijol. Entonces, se ha estado atendiendo”, afirmó.

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Incendio en bodegas de Alimentación para el Bienestar

La tarde de ayer, cerca de las 19:00 horas se comenzó a reportar el fuerte incendio y humaredas negras en esa zona, por lo que se desplegaron las diferentes corporaciones de bomberos para tratar de sofocar las llamas.

A las 21:00 horas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, informó a través de sus redes sociales que cerca de las 4 de la tarde, se registró un primer incendio provocado por un grupo de productores de frijol procedentes de Fresnillo, quienes usaron bidones de gasolina y neumáticos en el patio de maniobras.

Sin embargo, dijo que dos horas después, el incendio se salió de control y se propagó al almacén de las instalaciones de Alimentación para el Bienestar (extinta Segalmex) y de inmediato se trató de controlar para que no alcanzara una gasolinera que está cerca del lugar y proteger a la poblase esa zona.

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Se registra un incendio en bodegas de SEGALMEX en Zacatecas; habría sido provocado por grupo de productores. Foto: Captura de video DAKO.

Tras los hechos violentos que provocaron el incendio en las bodegas de Alimentación para el Bienestar, las autoridades han informado que la mercancía afectada es superior a los 6 millones de pesos, pero sin contar el valor de los almacenes, los cuales están asegurados por el gobierno federal. En ninguno de los complejos hubo heridos o víctimas.

Alimentación para el Bienestar anunció que el incendio fue provocado por productores de frijoles encabezados por líderes locales vinculados a políticos del estado; ante los sucesos, se emitirán las denuncias correspondientes a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

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