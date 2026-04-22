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Madres de familia de María Lombardo de Caso, comunidad de San Juan Cotzocón Mixe, denunciaron que sus hijas de ocho y nueve años fueron víctimas de agresiones sexuales por parte del profesor Félix M. G., docente del tercer grado de la Escuela Primaria Bilingüe “María Lombardo”.

En conferencia de prensa, las tres madres de familia explicaron que desde septiembre del año 2025 notaron un cambio de conducta de sus hijas que se agudizó conforme pasaba el tiempo hasta “el punto que se volvió insostenible”.

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Al preguntarles qué les sucedía, las menores de edad les dijeron que el profesor Félix M. G. las cargaba sobre sus piernas y usaba sus manos para tocarlas en sus partes íntimas.

“Esta situación se hizo en reiteradas ocasiones dentro del salón y frente a los demás alumnos, quienes nos confirmaron que en su salón el maestro Félix abusaba de sus alumnas frente a todos”, informaron.

Las madres de familia señalaron que acudieron ante la directora de la escuela primaria, Amada Montor Hernández, para denunciar estos hechos. La sorpresa fue que la Directora reconoció que sabía que el profesor Félix M. G. tenía conductas “inapropiadas” con las menores; y aceptó que no hizo nada “determinante” contra el maestro.

También denunciaron estos hechos al supervisor escolar Guillermo Regino Santiago, quien minimizó sus acusaciones, dilató y obstaculizó su exigencia de una asamblea urgente con los padres y madres de familia, así como con los docentes de la escuela primaria.

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“La dilación, el silencio, la obstaculización y el acoso de parte de la estructura docente y administrativa que debió proteger a nuestras hijas, fue la que generó las condiciones para que hoy estemos hablando de tres víctimas menores que sufrieron agresiones sexuales traumáticas”.

Actualmente, denunciaron, el docente Félix M.G. hoy esté sin ser localizado permitiendo la impunidad en esta situación, mientras que ellas están viviendo acoso, hostigamiento que pretenden callar su exigencia de justicia.

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afcl

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