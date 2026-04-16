Un hombre fue retenido por vecinos de la colonia Loma del Padre, en la alcaldía Cuajimalpa, luego de ser señalado por su pareja sentimental como probable responsable de abusar sexualmente de la hija de la mujer.

Los hechos ocurrieron en la calle San Silvestre, donde la denunciante acusó al individuo frente a habitantes de la zona, quienes intervinieron para evitar que abandonara el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Tras el reporte de una retención ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal de la Policía Auxiliar y policías sectoriales, acudieron al sitio para controlar la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados resguardaron a la mujer y a la menor, quienes fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público para presentar la denuncia formal e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Los policías mantuvieron diálogo con los vecinos para que el señalado fuera entregado. | Foto: Especial.

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En tanto, los policías mantuvieron diálogo con los vecinos para que el señalado fuera entregado y presentado ante las autoridades ministeriales, quienes definirán su situación jurídica con base en las investigaciones.

La movilización policial se prolongó durante varios minutos mientras se restablecía el orden en la zona. Hasta el momento, la SSC no ha informado sobre alguna detención formal relacionada con este caso.

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JACL/cr