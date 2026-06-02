A nueve días de la inauguración del Mundial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se alista la apertura de los embarcaderos de Xochimilco que están en proceso de rehabilitación, así como la Línea 14 del Trolebús que será conocida como la Ruta de los Animales Silvestres y la “0” que será la Ruta del Chapulín.

En conferencia de prensa, Brugada Molina adelantó que este miércoles acudirá a inaugurar los embarcaderos de Xochimilco que están en rehabilitación.

La mandataria capitalina dijo que ya están balizadas las nuevas unidades del Trolebús que conformarán la flotilla de la Ruta de los Animales Silvestres, que correrá de Huipulco a Universidad, así como la del Chapulín, que irá por el Circuito Interior, las cuales llevarán un balizamiento especial con figuras de animales.

Ante medios de comunicación, mostró algunas imágenes de las nuevas unidades, que lucen el característico color azul de los Servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad, pero con imágenes de animales como cacomixtles, camaleones y tlacuaches.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó que aún quedan pendientes al menos cinco obras a las que se comprometió la administración capitalina, que todavía no han sido inauguradas o cuyas entregas se aplazaron, entre las que destacan los embarcaderos de Xochimilco y ambas líneas del Trolebús.

Va última Milla

Para agilizar el ingreso al perímetro de Última Milla del Estadio Ciudad de México, con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de la capital alista un operativo de movilidad que incluye siete accesos peatonales, así como el uso de bicicletas y scooters para que la población llegue rodando por la Calzada de Tlalpan.

Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, quien detalló que el día de la inauguración, a partir de las 7:00 horas estarán abiertos siete accesos en zonas aledañas al Coloso de Santa Úrsula, por lo que los asistentes podrán acceder al perímetro de Última Milla.

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