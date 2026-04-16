El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, representantes vecinales y empresarios restauranteros anunciaron que una selección de partidos de la Copa Mundial de Fútbol serán proyectados en el parque La Mexicana, en Santa Fe, como parte de las acciones con motivo del torneo internacional realizadas en la demarcación.

El acceso a las proyecciones será gratuito pero limitado y se realizará a través de un registro en la aplicación La Grada en La Mexicana, se informó.

Durante una conferencia realizada la mañana de este jueves, el edil informó sobre las acciones que se llevan a cabo para atraer turismo durante la justa deportiva, como la creación del Pasaporte Turístico AO, una aplicación que contiene ofertas en restaurantes y negocios, con motivo del Mundial.

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"No solo estaremos hablando de fútbol, porque estamos hablando de los espacios, como en el que nos encontramos, que estarán ricos en oferta cultural, como los que tenemos en San Ángel en la Casa Jaime Sabines y los otros museos donde tendremos una oferta cultural rica en música, en exposiciones itinerantes, que se viva el mundial desde diferentes experiencias, la Feria de las Flores, lo que estamos preparando con los restaurantes de nuestra zona para ofrecer una experiencia culinaria, en fin, nos hemos puesto a la tarea de trabajar con toda una serie de vivencias y experiencias".

También se creará el Pasaporte Turístico AO, con ofertas en restaurantes y negocios, con motivo del Mundial. | Foto: Parque La Mexicana.

El alcalde subrayó su petición ante la representante de México para la organización de la Copa Mundial de Fútbol, Gabriela Cuevas, para que las selecciones de fútbol que disputen partidos en la Ciudad de México se hospeden en la zona de Santa Fe.

"Porque en materia de seguridad podemos ofrecer el mejor espacio para resguardar la integridad de los jugadores y sus equipos y la comitiva que los acompaña".

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En estas acciones de seguridad dijo que se trabajará en coordinación con la alcaldía Cuajimalpa con cinturones de seguridad.

Lopez Casarín destacó la disponibilidad de más de 2 mil habitaciones de hotel y más de mil 500 de cuartos vía aplicación.

Dijo que se está generando el distintivo sustentable de la alcaldía para que todos los establecimientos se sometan de manera voluntaria a una verificación y mejoras.

"Sean bienvenidas todas y todos y los esperamos durante el Mundial en esta zona de Santa Fe para que vivan el Mundial con los brazos abiertos".

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JACL