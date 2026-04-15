El FIFA Fan Fest que se instalará en la plancha del Zócalo entre el 11 de junio y el 19 de julio, con motivo del Mundial 2026 recibirá hasta 55 mil personas al día y será un proyecto sustentable, dio a conocer el Host City Manager de la Ciudad de México para la Copa del Mundo, Michel Bauer Tapuach.

Durante la presentación de la estrategia “Mundial Verde” afirmó que se sumarán a la iniciativa sustentable que anunció el Gobierno de la CDMX, por lo que se procurará el uso de materiales reciclados y biodegradables para la preparación y venta de alimentos durante el festival.

“Hemos tenido mucho cuidado en todo lo que se está trabajando alrededor del Fan Festival, esperamos 55 mil personas diarias durante todos los horarios de los partidos; y esto nos hace muy responsables y copartícipes de esta gran iniciativa del gobierno, en cuanto a usar materiales reciclados; obviamente no vamos a hacer uso de pirotecnia, habrá uso de materiales biodegradables en la preparación de alimentos y en la venta de los alimentos que vamos a tener”, dijo.

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Junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el Host City Manager explicó que la mayoría de los elementos decorativos que se usarán en el Fan Festival estarán elaborados con textiles, además de que se usarán pinturas y pisos reciclados.

En cuanto a los alimentos que se servirán durante el festival, indicó, se usarán recipientes y cubiertos 100% biodegradables; mientras que las bebidas se servirán en vasos conmemorativos elaborados con materiales reciclables, mismos que los asistentes podrán llevarse como souvenir.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Host City Manager, adelantó que para el suministro de energía se instalarán paneles solares, así como generadores de última generación, para minimizar el uso del combustible; los residuos serán separados y procesados por una empresa especializada; y no se usará pirotecnia para evitar contaminación atmosférica.

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