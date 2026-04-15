Durante el Mundial 2026 y los festivales futboleros que habrá en la CDMX con motivo de la justa deportiva se hará una de vasos reutilizables para evitar los de un solo uso; además, se instalarán estaciones de retorno para la correcta separación de residuos en los FIFA Fan Fest, como parte de una estrategia para garantizar que se viva un Mundial más limpio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la estrategia “Mundial Verde” con 10 ejes para garantizar una justa deportiva sustentable y de cuidado hacia el medio ambiente.

“Un llamado a nuestra ciudad, a sus habitantes; un llamado para que vivamos el Mundial con responsabilidad: un Mundial Verde, le llamamos”, dijo al enlistar los 10 ejes.

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¿Qué es el Mundial Verde?

Una de las medidas que contempla el Mundial Verde en la CDMX es desincentivar el uso de plásticos de un solo uso; se colocarán distintivos en establecimientos que cumplan con esta medida y se hará uso de vasos reutilizables en los festivales futboleros.

Se hará uso de vasos reutilizables en los festivales futboleros. | Foto: especial.

“Es muy importante que en el estadio, que en los festivales futboleros, que a lo largo y ancho de la ciudad, sobre todo en las zonas más vibrantes que vamos a tener, con más gente, podamos hacer llegar esta tarea, que significa un Mundial limpio”, dijo.

El segundo eje es el de economía circular, por lo que se instalarán estaciones de retorno para la correcta separación de residuos en los FIFA Fan Fest y festivales futboleros, adelantó la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

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"Se instalarán estaciones de retorno para la correcta separación de residuos en los FIFA Fan Fest y festivales futboleros", dijo la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza. | Foto: Especial.

El tercer eje trata de transformar los residuos en infraestructura urbana, como bancas o material para espacios públicos. El cuarto eje, denominado “Mundial de Botanas Locales, Justas y Saludables” consiste en fomentar que quienes vengan al Mundial en la CDMX consuman botanas de productores locales, para que, por ejemplo, el nopal de Milpa Alta llegue tanto a los festivales futboleros como a tiendas de autoservicio del Centro.

El quinto eje tiene que ver con vivir la “Ciudad Lacustre” durante el Mundial, por lo que ya se habilita un espacio en el Parque Ecológico de Xochimilco de la Ciudad de México, para crear el Santuario del Ajolote, animal en peligro de extinción, que además es la mascota de la CDMX para el Mundial.

El sexto eje son las “Rutas Turísticas Sustentables”. Como parte de la estrategia para formatear el turismo durante el Mundial se lanzarán las “Rutas del Campo” con ocho rutas agroturísticas.

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El séptimo eje contempla la producción de un millón de flores del campo de la CDMX para decorar avenidas principales de cara al Mundial; el octavo eje está relacionado con todo el proyecto de energías limpias que se ha instalado en los alrededores del Estadio Banorte; y el noveno eje contempla un programa llamado “Bájate del Coche y Vive el Mundial en Transporte Público o en bicicleta”, para fomentar el uso de transportes limpios.

Y finalmente, el último eje de esta estrategia es el uso de unas “matracas futboleras” provenientes de productores de Xochimilco y elaboradas con materiales naturales.

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JACL/cr