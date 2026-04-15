Con 67% de la población de 0 a 49 años vacunada contra el sarampión, en la Ciudad de México se ha registrado una reducción en la cantidad de contagios diarios confirmados, los cuales pasaron de un promedio de 10 en marzo pasado, a seis en lo que va de abril.

Así lo confirmó la secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, quien advirtió que el hecho de tener una gran proporción de la población vacunada no significa bajar la guardia.

“Estamos viendo el efecto de esta gran vacunación. Estamos viendo el efecto de la vacuna en toda esta población”, dijo.

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En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria dio a conocer que desde que inició el brote a la fecha, en la capital se han notificado 806 casos de sarampión, de los cuales 111 son residentes del Estado de México; la cifra de defunciones se mantiene en dos confirmadas.

Explicó que la mayor cantidad de contagios se han registrado en personas de entre 25 y 39 años, y en 69% de los casos no tenían antecedente vacunal.

“Hemos vacunado a 3 millones 910 mil 525 personas entre 2025 y lo que llevamos de 2026, que corresponde a 67% [de población] menor de 49 años”, detalló Nadine Gasman.

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El 7 de abril, EL UNIVERSAL publicó que con un promedio diario de 10 mil personas vacunadas contra sarampión, en la CDMX se había “logrado el objetivo de la vacunación” y se había conseguido un nivel de inmunidad “importante” entre la población, de acuerdo con la secretaria de Salud.

En entrevista con esta casa editorial, precisó que eso no significaba detener el llamado a aplicarse el biológico.

El 24 de febrero, Nadine Gasman precisó que la meta de vacunación para alcanzar la inmunidad en la CDMX era de 2 millones 40 mil dosis aplicadas, de las cuales, hasta entonces se habían suministrado un millón 461 mil 592, mientras que para el 1 de abril se habían superado las 2 millones.

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Al mundial, vacunados

A un par de meses del Mundial, la jefa de Gobierno reiteró que pedirá que quienes vengan a la Copa del Mundo “estén vacunados”.

Para ello, pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir los comunicados necesarios y solicite a sus embajadas “para que los que acudan al Mundial, de todas partes del mundo, puedan aplicarse la vacuna”.

Además, aseguró que se continuará con la vacunación durante toda la justa deportiva.

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cdm