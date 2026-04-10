Ante el desabasto persistente de medicamentos en el sistema de salud pública, senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de permitir la deducción total de medicamentos adquiridos con prescripción médica.

Las y los legisladores advirtieron que millones de familias han tenido que cubrir con recursos propios tratamientos básicos ante la falta de insumos en hospitales públicos, situación que ha incrementado de forma sostenida el gasto de bolsillo y ha generado una presión económica severa, especialmente en hogares de ingresos medios y bajos.

Por ello, la iniciativa propone permitir la deducción de medicamentos con receta médica sin sujeción al límite global de deducciones personales, con el fin de corregir esta inequidad fiscal y reconocer que el gasto en salud no puede considerarse una erogación opcional.

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Senado. Foto: Graciela López Herrera / CUARTOSCURO

Señalaron que, desde 2019, los cambios en el modelo de compras consolidadas provocaron fallas en la cadena de suministro, situación que derivó en millones de recetas no surtidas entre 2021 y 2023, así como en la escasez de medicamentos esenciales como oncológicos, insulinas y anticonvulsivos.

En ese sentido, subrayaron que el derecho a la salud, reconocido en el artículo 4º constitucional, se debilita ante la falta de garantía estatal en el suministro de medicamentos, ya que esta condición traslada la carga económica a las familias y distorsiona su capacidad contributiva.

Finalmente, las y los priistas afirman que esta propuesta no sólo responde a un criterio fiscal, sino a una necesidad social urgente, resultado de un problema estructural que continúa con afectaciones a millones de mexicanos ante la falta de medicamentos en el sistema público de salud.

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