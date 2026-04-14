La alcaldía Magdalena Contreras instaló el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GMPEA), un esfuerzo coordinado con la secretarías de Salud, Mujeres y el Instituto de la Juventud, que permitirá fortalecer acciones para eliminar el embarazo en niñas menores de 14 años y prevenir embarazos en adolescentes de 15 a 19 años.

Este esfuerzo se alinea a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y contempla seis ejes: prevención mediante educación sexual integral y acceso a anticonceptivos; atención a riesgos y violencias; servicios de salud amigables; coordinación interinstitucional; enfoque de derechos, género y no discriminación; y metas claras de reducción.

Al respecto, el alcalde Fernando Mercado destacó que este grupo responde a una necesidad urgente en la demarcación.

“Este esfuerzo va más allá de cumplir con la ley; se trata de atender una realidad que impacta directamente en el proyecto de vida de nuestras juventudes. Cada embarazo adolescente que prevenimos es una oportunidad de asegurar la continuidad educativa, de salud y desarrollo de las y los jóvenes de La Magdalena Contreras”, recalcó.

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Si bien se ha registrado una ligera disminución en los casos, la alcaldía continúa entre las de mayor incidencia en la Ciudad de México, lo que refuerza la importancia de implementar acciones focalizadas en territorio, con base en diagnósticos y evidencia.

“Queremos una estrategia clara, medible y con resultados. No vamos a escatimar recursos humanos ni financieros para acompañar a nuestras niñas y jóvenes y prevenir la violencia que muchas veces ocurre dentro de casa”, subrayó el edil.

Como parte de los avances, ya se han realizado jornadas informativas, consejerías y actividades dirigidas a población adolescente, además de una estrategia de comunicación enfocada en derechos sexuales y reproductivos.

El grupo sesionará mensualmente para consolidar un plan de trabajo con indicadores y metas concretas. Con esta acción, la alcaldía refrenda su compromiso de construir entornos seguros y ampliar oportunidades para el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y jóvenes.

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