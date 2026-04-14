Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a Ángel Jorel "N" y a Kevin Anthony "N" por el delito de homicidio calificado, en agravio del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, también conocido como Micky Hair.

La tarde de este martes, en continuación de audiencia inicial, el juzgador impuso la medida de prisión preventiva justificada, por lo que los dos detenidos seguirán privados de la libertad.

Además, se autorizó el plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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El pasado 8 de abril, a los imputados se les cumplimentó una orden de aprehensión por el asesinato de Micky Hair, perpetrado el 29 de septiembre de 2025, cuando salía de su salón de belleza, ubicado en Polanco y fue atacado a tiros.

El pasado 6 de marzo, Ángel Jorel fue aprehendido en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco, en posesión de 220 dosis de cocaína, un arma de fuego y cartucho útiles, por lo que fue puesto disposición de la autoridad ministerial y posteriormente trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Un mes después, un juez de control otorgó la orden de aprehensión contra Jorel por el delito de homicidio calificado, la cual fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) dentro del reclusorio.

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La segunda orden de aprehensión fue ejecutada en contra de Kevin Anthony en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, quien antes había sido identificado como presunto integrante del grupo encargado de la ejecución del estilista.

El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

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