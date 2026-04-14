Diputados del Congreso de la Ciudad de México entregaron la Medalla al Mérito Policial a 120 oficiales, en reconocimiento a sus labores.

En una ceremonia llevada a cabo esta mañana, se galardonó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México.

Una de los oficiales reconocidos, Guadalupe Álvarez Sánchez, recordó la atención por la que recibió la medalla, al haber salvado a una mujer y su hijo, quienes eran agredidos por un sujeto.

"Al momento de intentar detenerlo me agrede con un cuchillo, lanzándome un golpe a la altura de la cintura, afortunadamente lo pude esquivar, sin embargo alcanzó a razgarme el chaleco antibalas, no conforme con ello repitió una vez más su agresion, no obstante logré evitar más daños a mi persona", mencionó.

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En el Congreso de la Ciudad de México, se realizó una sesión solemne para entregar medallas y reconocimientos al mérito policial a distintos elementos de seguridad. Foto: Santiago Cadena El Universal

La oficial Álvarez Sánchez dijo que recibir la distinción es el recordatorio del compromiso de todo policía.

Por su parte, la integrante de la Policía de Investigación de la FGJ, Mariana Paez Baena mencionó que la condecoración es una honra y motiva a los policías a continuar con su vocación.

"El Mérito Policial que hoy nos otorgan no es una distinción menor, representa el reconocimiento de una sociedad que valora profundamente nuestro esfuerzo, disciplina y compromiso", dijo.

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En la ceremonia realizada en la sede del Congreso de la Ciudad de México, también se reconoció a 11 oficiales de manera póstuma.

Familiares de los oficiales recibieron el reconocimiento y la medalla en su representación.

Durante la ceremonia, los diputados de las distintas bancadas reconocieron el trabajo, valor y compromiso de las mujeres y hombres uniformados.

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