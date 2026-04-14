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Con motivo de la celebración del Día del Niño, las autoridades capitalinas anunciaron una sorpresa muy especial para que las niñas y niños disfruten de su día.

Se trata de un concierto de que se ofrecerá de forma gratuita el próximo jueves 30 de abril de 2026 a las 19:00 horas, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Este concierto será el cierre de las actividades que tendrán lugar en la plancha del Zócalo para celebrar a niñas y niños en su día, incluido el festival “Zocalito de las infancias” que este año tendrá su segunda edición.

En redes sociales, la Secretaría de Cultura de la CDMX invitó a las infancias a disfrutar de este concierto, el cual promete ser “un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia”.

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