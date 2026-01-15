Tributo a 31 minutos en CDMX; ¿cuándo y a qué hora asistir al concierto gratuito?

El universo de 31 minutos se alista para un nuevo encuentro con el público mexicano, en la Ciudad de México, luego de su paso por el Museo Franz Mayer.

La música del icónico noticiero chileno llegará ahora a un espacio abierto de la capital con un concierto diseñado para cantar, bailar y revivir las canciones más representativas de su repertorio, como "Mi muñeco me habló", "Doggy Style", "Diente blanco, no te vayas", entre otros.

Concierto gratuito de "31 Minutos". Foto: Redes Sociales

La presentación no estará a cargo de la producción original de la serie, sino de "31 Fans", un grupo dedicado a rendirle tributo a la serie infantil protagonizada por Julio Triviño y el reportero Juan Carlos Bodoque.

El anuncio se difundió a través de su cuenta de Instagram, donde el grupo escribió: “No se lo pueden perder, show gratuito. ¡¡¡Tributo a 31 minutos!!!”.

Fecha, sede y horario del concierto

El evento se realizará el próximo 16 de enero de 2026. La sede será la estación Buenavista del Tren Suburbano, ubicada a unos pasos de la Biblioteca Vasconcelos.

El Tren Suburbano será sede del concierto de "31 Minutos". Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

El concierto comenzará a las 17:00 horas y estará abierto a público de todas las edades. Cabe recalcar que será gratuito, por lo que se recomienda llegar con anticipación para facilitar el acceso y encontrar un buen lugar.

Acceso y opciones de transporte

La estación Buenavista es accesible directamente mediante el Tren Suburbano, descendiendo en la misma estación. También se puede llegar a través del Metro Línea B o el Metrobús Línea 1.

Para quienes utilicen transporte particular, hay estacionamiento en la plaza Buenavista y en zonas cercanas; sin embargo, debido a la afluencia esperada, el transporte público se perfila como la opción más práctica para asistir al concierto de "31 minutos en CDMX".

akv