¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

se une a los invitados especiales que traerá la nueva película de 31 Minutos, "Calurosa Navidad”, donde se muestran más detalles de la historia y los personajes que volverán a la pantalla.

Este nuevo proyecto del programa creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano ha emocionado a los fanáticos, ya que han pasado más de 11 años desde el estreno de la última producción protagonizada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto de habitantes de Titirilquén.

En el tráiler de “Calurosa Navidad”, Triviño y compañía enfrentan una inesperada crisis: una ola de calor azota la ciudad justo en plena Navidad. El problema crece cuando se anuncia que Santa Claus no podrá llegar a la ciudad debido a las altas temperaturas.

Ante esta situación, Juan Carlos Bodoque emprende una misión rumbo al Polo Norte para recuperar los regalos y salvar las fiestas decembrinas. En esta aventura, Julieta Venegas se une al elenco con una participación especial.

Julieta Venegas se unirá en nueva película de "31 Minutos". Foto: Captura de pantalla (Prime Video Latinoamérica)
La película “31 Minutos: Calurosa Navidad” se estrenará el 21 de noviembre a través de Prime Video, marcando el regreso de uno de los shows más queridos de Latinoamérica.

Este regreso llega poco después del exitoso Tiny Desk de 31 Minutos, presentado en septiembre, donde los títeres interpretaron algunas de sus canciones más emblemáticas, como “Mi muñeca me habló” y “Bailan sin César”. El video ya supera los 11 millones de reproducciones en YouTube, demostrando que el fenómeno sigue más vivo que nunca.

Con una mezcla de nostalgia, humor y crítica social, “” continúa conquistando generaciones, y ahora, con Julieta Venegas, promete una Navidad calurosa, musical y muy divertida.

